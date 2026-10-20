Дилеры раскинули сети
Количество шоурумов автомобильных брендов достигло рекорда
Сеть автомобильных шоурумов достигла отметки в 4,7 тыс., что является историческим рекордом. Подобная ситуация складывалась в 2023 году и была связана с массовым появлением китайских брендов, но в этот раз рынок разгоняют уже новые российские марки — локализованные модели из КНР. Такого количества шоурумов рынку не нужно, уверены дилеры: в ближайшие полгода вероятен откат и сокращение числа салонов.
Дилерская сеть всех брендов легковых автомобилей в России с января по сентябрь 2026 года выросла на 14,4%, до 4,7 тыс. точек, подсчитали в «Газпромбанк Автолизинге» и «АвтоБизнесРевю». Это исторический максимум, отмечают эксперты. За три квартала было открыто 974 локации, закрыто — 386 точек продаж.
Количество шоурумов росло примерно с той же активностью, какая была в период массовой скупки китайских франшиз в 2023 году, говорится в исследовании. Но в этот раз бизнес расширялся за счет открытий точек новых российских марок. Так, дилеры российских брендов купили 575 франшиз, количество шоурумов местных марок выросло с 1,1 тыс. штук до 1,6 тыс. штук, а их доля — с 27% до 35%. Доля китайских брендов уменьшилась с 64% до 55% (2,6 тыс. шоурумов). На 255 открытий пришлось 301 закрытие.
Рост числа шоурумов связан с продолжающимся выходом на рынок новых брендов, при этом часть уже работающих марок меняют название, говорит директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов. По его словам, вместе с новым именем у марки появляется другое юридическое лицо, дилер подписывает с ним новый контракт, поэтому такая площадка учитывается как новый дилерский центр.
Расширение сети не связано с увеличением площади или числа локаций: дилеры размещают больше брендов на тех же площадях, уточняет гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Раньше бренды требовали крупные выставочные пространства (от 800 кв. м до 1 тыс. кв. м), рассказывает топ-менеджер, а теперь вынуждены делить их на более мелкие зоны, чтобы разместить больше марок. «Это экономическая мера, аналогичная сокращению порций в ресторанах при неизменных ценах»,— говорит господин Ольховский. Увеличение количества шоурумов не влияет на общий объем продаж и не означает развития бизнеса: рынок просто становится разнообразнее и ближе к клиенту, добавляет он.
По данным «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю», лидером по числу открытий за три квартала стала российская марка Jeland (де-факто автомобили Jaecoo и Omoda российской сборки) — 180 новых дилерских адресов. На втором месте нижегородская Volga — 103 шоурума. Замыкает топ-3 российский бренд Tenet Plus (де-факто автомобили суббренда Chery — Lepas местного производства) — 93 новых локации. В отличие от Tenet, которая изначально стала продавать свою технику из салонов Chery, Tenet Plus выступила обособленно, уточняют эксперты. Следом идут российская премиальная марка Esteo (Exeed локальной сборки) с 84 торговыми точками и китайский бренд Deepal (суббренд Changan), открывший за три квартала 78 локаций.
Опрошенные “Ъ” дилеры отмечают, что стоимость ребрендинга, необходимого в случае смены названия китайского бренда на новый российский, может быть значительной, тогда как финансовое положение участников рынка остается сложным. Такие затраты зависят от глубины преобразований, отмечает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко. Если требуется заменить вывеску на фасаде и пилон при въезде, можно уложиться в 1–1,5 млн руб., рассказывает топ-менеджер, а когда производитель решил произвести за счет дилера переворот в позиционировании и требуется менять напольное покрытие, мебель, освещение, декор фасада — от 30 млн руб.
По словам Николая Иванова, основные инвестиции дилера приходятся не на смену вывески, а на рабочий капитал, закупку демонстрационных автомобилей и маркетинг, и речь здесь идет о десятках миллионов рублей. «Подобные расходы приводят к тому, что некоторые салоны уходят в направление автомобилей с пробегом: прибыль со сделки выше, а менять то, что может послужить еще несколько лет, никто не требует»,— добавляет господин Шевченко.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отмечают, что нынешнее количество точек продаж избыточно. На российском рынке представлено порядка 60 китайских автомобильных брендов, и очевидно, что далеко не все смогут закрепиться и обеспечить своим дилерам необходимый объем продаж, считает исполнительный директор РОАД Олег Баринов. «Дальнейшее сокращение и укрупнение дилерских сетей неизбежно»,— предупреждает он. Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич согласен, что такое количество точек продаж «точно не нужно» и рынок продолжит трансформацию. В следующие шесть-десять месяцев «маятник размеров сети» наверняка качнется в другую сторону, и число шоурумов опять начнет сокращаться, соглашается главный редактор «АвтоБизнесРевю» Алексей Сергеев. «Динамика этого процесса будет зависеть прежде всего от скорости освобождения складов от китайских автомобилей, представленных под собственными именами»,— добавляет он.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 7