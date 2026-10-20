Дилеры раскинули сети

Расширение сети не связано с увеличением площади или числа локаций: дилеры размещают больше брендов на тех же площадях, уточняет гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Раньше бренды требовали крупные выставочные пространства (от 800 кв. м до 1 тыс. кв. м), рассказывает топ-менеджер, а теперь вынуждены делить их на более мелкие зоны, чтобы разместить больше марок. «Это экономическая мера, аналогичная сокращению порций в ресторанах при неизменных ценах»,— говорит господин Ольховский. Увеличение количества шоурумов не влияет на общий объем продаж и не означает развития бизнеса: рынок просто становится разнообразнее и ближе к клиенту, добавляет он.