WP: Пентагон планирует создать сеть агентов для экономической войны с Китаем

По данным издания, программой руководит 39-летний Том Ракусан — советник заместителя министра обороны Стива Файнберга, в прошлом заместитель директора по операциям ЦРУ. Он возглавлял ответные операции ЦРУ после заявлений о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.