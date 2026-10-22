WP: Пентагон планирует создать сеть агентов для экономической войны с Китаем
Пентагон рассчитывает создать масштабную сеть агентов для ведения экономической войны против Китая и других конкурентов США. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на шесть источников.
Согласно программе, оперативники США будут работать под прикрытием в качестве бизнесменов или другого персонала частного сектора без какой-либо связи с американским правительством.
Программа находится на стадии планирования и пока не функционирует, отметили собеседники.
По данным издания, программой руководит 39-летний Том Ракусан — советник заместителя министра обороны Стива Файнберга, в прошлом заместитель директора по операциям ЦРУ. Он возглавлял ответные операции ЦРУ после заявлений о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.