Омбудсмен специального назначения
В Курской области появился первый в России уполномоченный по правам участников СВО
В Курской области назначили уполномоченного по правам ветеранов специальной военной операции (СВО): им стал участник СВО, бывший спецназовец Максим Калуцких. Власти региона рассчитывают, что новая для России структура объединит разрозненные усилия разных ведомств и фондов. Сам омбудсмен уверен, что курский опыт будет растиражирован на другие регионы, поскольку ветеранов спецоперации и членов их семей «стало огромное количество».
На должность уполномоченного по правам ветеранов СВО и членов их семей при губернаторе Курской области назначен полковник запаса Максим Калуцких. Соответствующее постановление глава региона Александр Хинштейн подписал еще 16 сентября, но о назначении объявил лишь спустя месяц. На совещании в областном правительстве 19 октября он подчеркнул, что в России подобная должность вводится впервые. Согласно утвержденному положению, омбудсмен будет работать на общественных началах и подчиняться непосредственно главе региона. “Ъ” обратился в обладминистрацию с вопросом о задачах нового должностного лица, но там воздержались от комментариев, сославшись на исчерпывающую информацию от губернатора.
Максиму Калуцких 46 лет, он родился в Курске, окончил Рязанский институт ВДВ и Курскую академию госслужбы. Служил в 45-м отдельном разведывательном полку ВДВ, входил в группу спецназначения «Вымпел», руководил подразделением спецназначения в Сибири. В 2022–2023 годах участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», двумя медалями «За отвагу» и другими наградами. Занимает пост зампреда ассоциации ветеранов СВО Курской области. В июле 2025 года вошел в состав облизбиркома.
Максим Калуцких в беседе с “Ъ” связал учреждение новой должности с личным опытом главы региона и ситуацией в приграничье. «Наш губернатор сам столкнулся с этой ситуацией, был назначен в самый сложный период для Курской области. В рамках СВО больше ни на какую нашу историческую исконную землю враг не заходил»,— напомнил омбудсмен. По его мнению, институт уполномоченных по отдельным категориям граждан уже хорошо зарекомендовал себя в России: «У нас есть уполномоченный по правам человека, но при этом отдельно присутствуют уполномоченные по правам ребенка, по правам предпринимателей. Сейчас назрела ситуация, когда ветеранов СВО и членов их семей стало огромное количество, у этих людей свои проблемы, требующие отдельного решения».
Новая структура, как следует из сентябрьского постановления, создается «в целях обеспечения дополнительных гарантий соблюдения и защиты прав участников СВО и членов их семей». В задачи омбудсмена входят содействие в восстановлении нарушенных прав военнослужащих, мониторинг законодательства, участие в формировании политики социальной поддержки и взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Уполномоченный также получил право запрашивать документы у органов власти и организаций, участвовать в совещаниях и вносить губернатору предложения по улучшению правовых актов. «Рассчитываю, что ваши знания, опыт и вовлеченность помогут систематизировать работу с участниками СВО еще более эффективно. Вы, как участник СВО, понимаете, как работать в этом направлении»,— обратился господин Хинштейн на совещании к господину Калуцких.
Сам омбудсмен видит своей главной задачей объединение профильных ведомств и ассоциаций. «Нужна систематизация всех усилий, направленных на работу с ветеранами, участниками СВО, членами их семей. Сейчас буду делать все, что смогу, но в дальнейшем хотелось бы, чтобы появился небольшой аппарат помощников»,— сообщил он “Ъ”, выразив уверенность, что примеру Курской области вскоре последуют и другие регионы.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 3