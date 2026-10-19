Омбудсмен специального назначения

Максим Калуцких в беседе с “Ъ” связал учреждение новой должности с личным опытом главы региона и ситуацией в приграничье. «Наш губернатор сам столкнулся с этой ситуацией, был назначен в самый сложный период для Курской области. В рамках СВО больше ни на какую нашу историческую исконную землю враг не заходил»,— напомнил омбудсмен. По его мнению, институт уполномоченных по отдельным категориям граждан уже хорошо зарекомендовал себя в России: «У нас есть уполномоченный по правам человека, но при этом отдельно присутствуют уполномоченные по правам ребенка, по правам предпринимателей. Сейчас назрела ситуация, когда ветеранов СВО и членов их семей стало огромное количество, у этих людей свои проблемы, требующие отдельного решения».