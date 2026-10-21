Одобрительная консолидация
Дума единодушно утвердила всех кандидатов на должности в правительстве
Госдума 21 октября в обстановке всеобщей поддержки и взаимной благодарности единогласно утвердила четырех вице-премьеров и министра транспорта. Четыре фракции заявили о поддержке кандидатов еще накануне, и только КПРФ пообещала определиться после их выступлений на пленарке. В итоге коммунисты тоже одобрили все назначения, объяснив это необходимостью консолидации в непростое время.
Список кандидатов на должности в правительстве премьер Михаил Мишустин направил в Госдуму 19 октября. Приморский губернатор Олег Кожемяко был представлен на пост вице-премьера—полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, заместитель главы Минфина Ирина Окладникова — на должность вице-премьера—главы аппарата правительства. Антону Силуанову доверили совмещать две должности — вице-премьера и министра финансов. Глава Минтранса Андрей Никитин был выдвинут на пост вице-премьера, а на его место рекомендован руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
19 и 20 октября все кандидаты встретились с думскими фракциями и профильными комитетами и получили их безоговорочную поддержку. Лишь коммунисты пообещали определиться на пленарном заседании после того, как выслушают выступления кандидатов. Согласно процедуре, свои программы кандидаты представляли в алфавитном порядке, после чего депутаты задавали им по одному вопросу от фракции. Затем свою оценку каждому претенденту давали председатели профильных комитетов, а представители фракций перед голосованием высказывали свою позицию сразу по всем кандидатурам.
Выступивший первым Олег Кожемяко заявил, что Дальний Восток и Арктика — уникальная территория, занимающая более половины страны. В 2025 году президент поручил вывести развитие этих регионов на новый этап, поэтому работа правительства сосредоточена на перезапуске инвестиционного цикла и поддержке высокотехнологичных производств. Юрий Афонин (КПРФ) напомнил коллегам, что господин Кожемяко 20 лет проработал руководителем четырех дальневосточных регионов и обладает, «пожалуй, самым большим опытом решения проблем Дальнего Востока». Заодно коммунист поблагодарил экс-губернатора за реализацию программных положений КПРФ — принятие краевых законов о детях войны и о Знамени Победы.
Спикера Вячеслава Володина эти речи навели на мысль о богатстве русской земли «талантами и эффективными людьми»: Дмитрий Ядров из Иркутска, Антон Силуанов и Андрей Никитин из Москвы, Ирина Окладникова из Красноярска, а Олег Кожемяко из Приморья.
Попутно господин Володин напоминал депутатам о важных карьерных вехах кандидатов, например, рассказал, что господин Никитин, будучи студентом, проходил практику в Думе. По поводу госпожи Окладниковой председатель подчеркнул, что впервые пост вице-премьера займет женщина, причем руководитель аппарата правительства — ключевая должность в кабмине как раз в вопросах взаимодействия с парламентом.
Сама Ирина Окладникова скромно заявила, что работа уже выстроена ее предшественником Дмитрием Григоренко и она планирует «продолжить курс, обеспечить преемственность и лишь повышать эффективность». У коммунистов и для нее нашлись добрые слова: глава комитета по защите семьи Нина Останина сообщила, что госпожа Окладникова сломала стереотип, согласно которому единственный критерий кадрового назначения — это профессиональные навыки и опыт. «В вашем случае заметно расширились эти критерии: замечательное женское обаяние, интуиция, конструктивный настрой на работу»,— перечислила плюсы кандидата госпожа Останина, выразив надежду, что эти качества «помогут систематизировать работу над отзывами правительства». Правда, одновременно коммунистка вспомнила «досадные недоразумения», когда «отзывы не соответствовали предмету законопроекта», и предложила во избежание подобного приглашать председателей комитетов Думы на заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Но тут уже вмешался спикер: «Оставьте эти комплименты нам, мужчинам. Ваша женская дружба, понятно, крепкая, но мужская крепче с женщинами, и надо ее укреплять». А Ирина Окладникова напомнила Нине Останиной, что комиссия — это уже финальная стадия подготовки законопроекта и лучше сосредоточиться на совместной работе над ним на более ранних этапах.
Когда очередь дошла до Антона Силуанова, Вячеслав Володин высказал мнение, что тот «изменил отношение к Министерству финансов не только в парламенте, но и в обществе, ведя диалог, отвечая на вопросы, встречаясь со всеми фракциями, делая это открыто, профессионально». А коммунистам спикер напомнил, что глава Минфина — «специалист советской школы».
Николай Коломейцев (КПРФ) в ответ подал реплику из зала об Анатолии Чубайсе, вероятно вспомнив и его советское прошлое. «Силуанов — патриот, государственник и профессионал, а Чубайс — перерожденец и предатель»,— отрезал господин Володин.
Алексей Куринный (КПРФ) тоже усмотрел в работе правительства поддержку ряда элементов программы Компартии: введение налога на сверхприбыль добывающих предприятий и прогрессивной шкалы на дивиденды. Но как быть с другими идеями — «реальной» шкалой НДФЛ, налогом на сверхдоходы банков и на роскошь, национализацией отраслей, связанных с природной электроэнергетикой и ЖКХ, поинтересовался коммунист. Эти меры, по оценке депутата, могли бы привлечь в бюджет дополнительно 8–10 трлн руб. «Вопрос справедливый»,— признал господин Силуанов и отметил, что Минфин частично решает эти задачи в проекте бюджета. Но с предложениями относительно банков он не согласился, ведь их прибыль — это «капитал для новых кредитов».
Наконец, оценивая Дмитрия Ядрова, глава комитета Думы по транспорту Евгений Москвичев особо подчеркнул, что во время его руководства Росавиацией «воздушный транспорт смог выйти из зоны турбулентности и продолжить стабильную работу». Депутаты возражать не стали.
В выступлениях от фракций все партийцы оказались единодушны, поддержав всех кандидатов.
Как пояснил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, коммунисты не согласны с правительством в вопросах социально-экономической политики, но «в нынешних условиях войны требуется максимальная консолидация всех политических сил». Вячеслав Володин в связи с этим похвалил депутатов от КПРФ за то, что они «заняли государственную позицию». «Враги должны знать: Россию извне победить нельзя»,— резюмировал спикер.
В подтверждение его слов депутаты поддержали каждого из кандидатов 430 голосами (еще 20 не голосовали). Правда, до рекордов единогласия, зафиксированных при утверждении правительства в мае 2024-го, назначенцы-2026 немного не дотянули. Тогда первый вице-премьер Денис Мантуров получил в Думе 431 голос, а вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Патрушев — 432 и 433 соответственно.