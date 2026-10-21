Одобрительная консолидация

Сама Ирина Окладникова скромно заявила, что работа уже выстроена ее предшественником Дмитрием Григоренко и она планирует «продолжить курс, обеспечить преемственность и лишь повышать эффективность». У коммунистов и для нее нашлись добрые слова: глава комитета по защите семьи Нина Останина сообщила, что госпожа Окладникова сломала стереотип, согласно которому единственный критерий кадрового назначения — это профессиональные навыки и опыт. «В вашем случае заметно расширились эти критерии: замечательное женское обаяние, интуиция, конструктивный настрой на работу»,— перечислила плюсы кандидата госпожа Останина, выразив надежду, что эти качества «помогут систематизировать работу над отзывами правительства». Правда, одновременно коммунистка вспомнила «досадные недоразумения», когда «отзывы не соответствовали предмету законопроекта», и предложила во избежание подобного приглашать председателей комитетов Думы на заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Но тут уже вмешался спикер: «Оставьте эти комплименты нам, мужчинам. Ваша женская дружба, понятно, крепкая, но мужская крепче с женщинами, и надо ее укреплять». А Ирина Окладникова напомнила Нине Останиной, что комиссия — это уже финальная стадия подготовки законопроекта и лучше сосредоточиться на совместной работе над ним на более ранних этапах.