Размах на рубль

Средняя загрузка падел-кортов в России за год снизилась с 65% до 57%, отмечает глава НФС Елена Силина. Она объясняет это тем, что предложение растет немного быстрее спроса. В дальнейшем высокая конкуренция может привести к снижению рентабельности. Наиболее заметным этот процесс, считает госпожа Силина, будет в Москве. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорит, что проблемы с заполняемостью прослеживаются в первую очередь у неудачно расположенных кортов. Она не исключает, что проблемы усугубятся в ближайшие полтора года.