Размах на рубль
Оборот падел-кортов за 2026 год вырастет на 71%
Арендная выручка российских падел-кортов по итогам 2026 года увеличится на 71%, до 11 млрд руб. Количество людей, которые хоть раз участвовали в этой игре, вырастет с 100 тыс. до 240 тыс. человек. Но в 2027 году темп роста рынка падела замедлится. Из-за активного открытия новых клубов предложение в сегменте постепенно начинает опережать спрос.
Совокупный оборот рынка аренды кортов для падела в России в этом году составит 11 млрд руб., на 71% больше, чем в 2025-м, говорится в исследовании FitnessData. Количество работающих в стране кортов достигнет 1,76 тыс., увеличившись за год более чем вдвое.
Падел — ракеточный вид спорта, на стыке сквоша и тенниса. Спортсмены играют вчетвером на прямоугольном корте, используя ракетки без струн и мячи с небольшим давлением.
Бум падела в России начался в 2023 году. Тогда оборот кортов от аренды составил 0,3 млрд руб.. В 2024 году этот показатель вырос до 3,45 млрд руб., в 2025 году — до 6,45 млрд руб., следует из данных FitnessData. Согласно Национальному фитнес-сообществу (НФС), в 2025 году в России регулярно играли в падел 28 тыс. человек, хотя бы раз — более 100 тыс. человек. Оценка FitnessData на 2026 год — 240 тыс. игроков в падел.
Развитие падела происходит за счет крупнейших городов. Согласно FitnessData, на долю Москвы и Подмосковья в этом году придется 47% совокупного оборота аренды кортов, 10% сформируют Санкт-Петербург и Ленинградская область, 21% — оставшиеся города-миллионники, 22% — все остальные. Но фокус начинает смещаться в сторону регионов, в этом году оборот клубов в городах с населением до 1 млн человек впервые превысят совокупный показатель Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают в FitnessData.
В 2027 году рост рынка падела замедлится, прогнозирует руководитель FitnessData Максим Боровиков. Это связано как с высокой базой, так и с постепенным насыщением рынка.
В некоторых регионах уже отмечается избыточное предложение, говорит он. В качестве примера эксперт приводит города Подмосковья. «Но в целом рынку есть куда расти — он удвоится в ближайшие несколько лет»,— считает господин Боровиков.
Средняя загрузка падел-кортов в России за год снизилась с 65% до 57%, отмечает глава НФС Елена Силина. Она объясняет это тем, что предложение растет немного быстрее спроса. В дальнейшем высокая конкуренция может привести к снижению рентабельности. Наиболее заметным этот процесс, считает госпожа Силина, будет в Москве. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорит, что проблемы с заполняемостью прослеживаются в первую очередь у неудачно расположенных кортов. Она не исключает, что проблемы усугубятся в ближайшие полтора года.
По словам партнера CMWP Константина Лебедева, падел-клубы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сталкиваются с жесткой ценовой конкуренцией. Эксперт ожидает, что в ближайшее время можно будет говорить о сегментировании падел-рынка: появятся клубы эконом-, бизнес- и премиум-сегментов.
Одновременно речь может пойти о консолидации. Сейчас в сегменте уже начались первые сделки слияния и поглощения (см. “Ъ” от 21 октября). Но даже в Москве и Подмосковье, согласно FitnessData, доля сетевых клубов в этом году составляет всего 44%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 26%.
Дополнительный риск — смена модного тренда. Ольга Киселева считает, что средний цикл жизни нового фитнес-направления обычно восемь—десять лет. Максим Боровиков говорит, что пик длится несколько лет и падел уже его миновал.
Например, набравшие популярность в 2016–2017 годах EMS-тренировки (фитнес в костюмах, заставляющих мышцы сокращаться из-за электростимуляции) быстро растеряли поклонников. Снижение интереса к кроссфиту было болезненным, но сохранить ядро аудитории ему все же удалось.