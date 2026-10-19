Ozon с декабря введет плату для владельцев ПВЗ

В конце августа Ozon анонсировал новую схему доставки и продажи товаров. С 10 сентября ПВЗ начали продавать те товары, которые покупатели не забрали в первые 14 дней после доставки или отказались забрать. С октября селлеры сами смогут завозить продукцию на хранение в пункты выдачи заказов вместо крупных распределительных центров. С ПВЗ они в дальнейшем будут распределяться покупателям. Сейчас эта функция работает в тестовом режиме.