Ozon с декабря введет плату для владельцев ПВЗ
Ozon с 1 декабря введет плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за пользование услугами агента. Сбор не превысит 1% от выручки пункта. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе маркетплейса.
«Взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, поэтому, чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ»,— отметили в Ozon. Компания добавила, что для ПВЗ, которые работают меньше года, плата составит всего 1 руб.
В конце августа Ozon анонсировал новую схему доставки и продажи товаров. С 10 сентября ПВЗ начали продавать те товары, которые покупатели не забрали в первые 14 дней после доставки или отказались забрать. С октября селлеры сами смогут завозить продукцию на хранение в пункты выдачи заказов вместо крупных распределительных центров. С ПВЗ они в дальнейшем будут распределяться покупателям. Сейчас эта функция работает в тестовом режиме.