Метры оторвались от земли

Меняется и структура предложения. Основатель ГК «Паритет» Павел Галкин говорит, что девелоперы, особенно в крупных городах, осторожнее выводят на рынок массовые проекты. В результате в некоторых локациях растет доля высокобюджетной экспозиции. Продаются же в первую очередь недорогие лоты, которых на рынке естественным образом становится меньше. Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова говорит, что в этом году в российских городах-миллионниках количество новых запусков сократилось на 30% год к году.