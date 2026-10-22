Чип-персона

Сергей Хохлов родился в 1974 году, окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. В 2011 году входил в состав совета директоров «Системы управления» (с 2014 года конечный бенефициар — «Ростех»), в 2014 году Хохлов также входил в состав директоров «Росэлектроники» (ныне — «Росэл», объединяет более 140 предприятий, включая концерны «Вега», «Созвездие», «Автоматика», АО «Системы управления», АО «Росэлектроника», Национальный центр информатизации; конечным бенефициаром также является «Ростех»). С 2014 по 2019 год господин Хохлов возглавлял департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга, уступив в 2019 году место Василию Шпаку — нынешнему замминистра, курирующему отрасль. В том же году приказом Минпромторга он был назначен гендиректором ГосНИИАС, сообщал «Интерфакс».