Чип-персона

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Новую микроэлектронную корпорацию может возглавить Сергей Хохлов
Как стало известно “Ъ”, главой Объединенной микроэлектронной компании (ОМК; должна консолидировать микроэлектронные активы и производственные мощности страны) может стать бывший директор департамента радиоэлектроники Минпромторга и нынешний гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов. Источники “Ъ” утверждают, что выбор кандидатуры обусловлен погруженностью господина Хохлова в отрасль и наличием необходимого опыта для решения ее стратегических задач.
Объединенную микроэлектронную компанию возглавит генеральный директор ГосНИИАС, действительный государственный советник РФ второго класса Сергей Хохлов, рассказал “Ъ” источник, близкий к крупнейшему российскому микроэлектронному холдингу ГК «Элемент», и подтвердили два источника в компаниях—производителях микроэлектроники. По информации собеседников “Ъ”, вместе с господином Хохловым в команду ОМК могут прийти еще несколько топ-менеджеров с серьезным опытом в микроэлектронике.
ОМК должна быть образована на базе объединения крупнейших производственных активов и дизайн-центров, включая ГК «Элемент» и ООО «НМ-Тех» (сейчас принадлежит ВЭБ. РФ). Юрлицом структуры выступает ООО «Интегральные системы» — дочерняя компания Сбербанка, через которую последний приобрел долю в 49,8% в ГК «Элемент». Вторым мажоритарным акционером остается «Ростех». Через «Интегральные системы» банк приобретет и долю в «НМ-Техе» (см. “Ъ” от 30 сентября).
Сергей Хохлов родился в 1974 году, окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. В 2011 году входил в состав совета директоров «Системы управления» (с 2014 года конечный бенефициар — «Ростех»), в 2014 году Хохлов также входил в состав директоров «Росэлектроники» (ныне — «Росэл», объединяет более 140 предприятий, включая концерны «Вега», «Созвездие», «Автоматика», АО «Системы управления», АО «Росэлектроника», Национальный центр информатизации; конечным бенефициаром также является «Ростех»). С 2014 по 2019 год господин Хохлов возглавлял департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга, уступив в 2019 году место Василию Шпаку — нынешнему замминистра, курирующему отрасль. В том же году приказом Минпромторга он был назначен гендиректором ГосНИИАС, сообщал «Интерфакс».
ГосНИИАС — научный центр системных исследований в области разработки бортовых авиационных систем и оборудования, в том числе концептуального проектирования авиационных комплексов, интеграции и отработки бортового оборудования, авионики и вооружения.
Ранее среди других потенциальных кандидатов на пост главы ОМК источники “Ъ” называли бенефициара «Байкал электроникс» и «Группы Астра» Дениса Фролова и Сергея Ранчина, который в апреле 2026 года после ухода Гульнары Хасьяновой возглавил «Микрон». Собеседники “Ъ” в «Элементе» в числе кандидатов называли первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина. Два собеседника “Ъ” добавляют, что со стороны Сбербанка контролировать ОМК будет теперь бывший глава аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сегодня Сбербанк официально подтвердил, что господин Григоренко будет выдвинут на должность заместителя правления банка.
По словам источников “Ъ”, конечный выбор кандидатуры для ОМК обусловлен опытом господина Хохлова в микро- и радиоэлектронике.
Основными задачами ОМК должны стать консолидация профильных ресурсов, создание производственного микроэлектронного комплекса полного цикла и подготовка квалифицированных кадров, уточнял в интервью “Ъ” первый вице-премьер Денис Мантуров.
На развитие ОМК, писал Cnews в октябре, будет направлено около 1,1 трлн руб. Стратегию деятельности компании до 2030 года планируется утвердить в этом году (см. “Ъ” от 2 июня). Ее, как утверждают источники “Ъ”, готовит Сбербанк. Впрочем, как утверждают собеседники “Ъ”, нынешняя стратегия ОМК пока не доработана и будет пересмотрена до конца года. К тому же моменту должны быть определены и параметры сделки между ООО «Интегральные системы» и ООО «НМ-Тех».
Сейчас, как писал “Ъ”, разногласия сделки касаются в том числе стоимости активов: весной 2026 года «НМ-Тех» оценивался Сбербанком примерно в 20 млрд руб., в то время как ВЭБ.РФ настаивал на сумме 160 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 сентября).
“Ъ” направил запросы в ГосНИИАС, Минпромторг и Сбербанк.