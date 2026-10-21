Путешествие из Петербурга в Шэньчжэнь

— Господин президент, действительно, мы со Стивеном Хаббардом повстречаемся в аэропорту. Ему 75 лет (на самом деле 74.— А. К.), и я благодарю вас за освобождение этого человека! — добавил Стив Уиткофф.— Вы очень часто говорите, что мой президент, президент Трамп, является человеком, который действительно продвигает гуманитарные соображения. Я хотел бы сказать, что вы являетесь таким же человеком (а вот за это выражение господину Уиткоффу еще попадет и на Украине, и на Родине.— А. К.), который милостиво рассмотрел этот вопрос. За это я вас благодарю!