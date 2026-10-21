Лидера КПРФ в Коми Михайлова задержали по делу об оправдании терроризма

В региональном отделении КПРФ полагают, что причиной могла стать публикация господина Михайлова о социологе Борисе Кагарлицком (признан иноагентом). Последний отбывает наказание в колонии по аналогичной статье из-за видео на YouTube о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.