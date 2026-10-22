Топ-менеджер поделился рудой
Структуры «Ареал» вошли в золотодобывающий проект в Карелии
Гендиректор «СберСити» Андрей Лихачев привлек партнера для разработки золоторудного участка в Карелии: 75% в проекте получила структура группы «Ареал» Владислава Свиблова. Хотя регион отличается сложными для добычи участками, высокие цены и снижение запасов делают эти объекты привлекательными для инвесторов.
Структуры группы «Ареал» получили контроль в компании «Аврора-Ресурс» с лицензией на разведку и добычу рудного золота на участке Пертинъярвинский в Карелии. Это следует из данных ЕГРЮЛ и реестра лицензий на пользование участками недр. МКАО «Ареал» 20 октября назначено управляющим «Аврора-Ресурс», а входящий в группу «Кросс Холдинг» 16 октября получил 75% в компании.
До сделки «Аврора-Ресурс» полностью принадлежала АО «Аврора-Менеджмент». Бенефициар последнего — Андрей Лихачев, гендиректор «СберСити», бывший советник экс-главы ОАО РЖД Владимира Якунина, работавший заместителем гендиректора En+ и входивший в совет директоров «Норникеля», следует из отчетности общества за 2025 год. В «Ареале» и «Аврора-Менеджмент» “Ъ” не ответили.
«Ареал» Владислава Свиблова занимается разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов, основные производственные центры сосредоточены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. Как сообщала золотопромышленная группа «Атлас» в проспекте к размещению облигаций, в 2025 году «Ареал» занял третье место по добыче золота в России с показателем 30,3 тонны, что соответствует 8% рынка.
1 тысячу тонн
может составить прирост балансовых запасов золота в России в 2026 году, по оценкам Минприроды
Прежде «Ареал» в Карелии не работал. По данным Минпромторга Карелии, которые приводил ТАСС, оцененные запасы золота в регионе составляют 49,4 тонны. Объемы распределены по пяти основным месторождениям: Майское, Лобаш-1, Новые пески, Хюрсюльское и Пертинъярви, которое находится на Пертинъярвинском участке.
Запасы Пертинъярви оценивались в 4,431 тонны золота, сказано в публикации издания «Отечественная геология». В отчетности «Аврора-Менеджмент» за 2025 год говорится, что текущая стадия геологоразведочных работ на этом участке — разведка, в 2025 году работы не проводились из-за отсутствия финансирования.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников оценивает стоимость месторождения в 300–500 млн руб. с учетом капитальных затрат. По его словам, для строительства ГОКа запасов Пертинъярви недостаточно, но для кучного выщелачивания объект выглядит приемлемо при нынешних высоких ценах на металл. «Кроме того, у участка есть геологическая легенда о нахождении в близлежащих ручьях крупных самородков до 0,4 мм в диаметре, поэтому есть надежда на крупное рудное проявление золота, но пока его обнаружить не удалось»,— добавляет аналитик.
В Карелии только коренные месторождения, руды упорные, содержание золота низкое, потому уровень добычи в регионе всегда был на уровне погрешности по сравнению с общим объемом по стране, говорит собеседник “Ъ” на рынке золотодобычи. Вместе с тем, продолжает он, с учетом перспектив роста мировых цен и снижения обеспеченности запасами — Роснедра оценивают срок исчерпания запасов коренного золота в 15 лет — компании готовы инвестировать в сложные месторождения. «И рынок будет развиваться именно в этом направлении — переходить к технологически и экономически сложной добыче»,— говорит источник “Ъ”. Пертинъярвинский участок, добавляет он, уже с запасами по категории C2, то есть степень изученности высокая и точно есть промышленные перспективы.
Аналитик Freedom Global Владимир Чернов отмечает, что значительная часть месторождений Карелии еще не разрабатывается, поэтому потенциал для увеличения добычи есть. Дополнительным преимуществом региона он называет относительно развитую транспортную инфраструктуру и близость к промышленным центрам Северо-Запада.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 8