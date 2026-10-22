Топ-менеджер поделился рудой

В Карелии только коренные месторождения, руды упорные, содержание золота низкое, потому уровень добычи в регионе всегда был на уровне погрешности по сравнению с общим объемом по стране, говорит собеседник “Ъ” на рынке золотодобычи. Вместе с тем, продолжает он, с учетом перспектив роста мировых цен и снижения обеспеченности запасами — Роснедра оценивают срок исчерпания запасов коренного золота в 15 лет — компании готовы инвестировать в сложные месторождения. «И рынок будет развиваться именно в этом направлении — переходить к технологически и экономически сложной добыче»,— говорит источник “Ъ”. Пертинъярвинский участок, добавляет он, уже с запасами по категории C2, то есть степень изученности высокая и точно есть промышленные перспективы.