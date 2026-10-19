Бутики и кафе Милана потеряли более €700 тысяч из-за массовых беспорядков

«Мы очень обеспокоены, потому что ничего подобного раньше не видели. Магазины пришлось закрыть в 17:00», — заявил генеральный секретарь Confcommercio Milano Марко Барбьери. По его словам, в сумму ущерба включены не только разбитые витрины и похищенное имущество, но и недополученная выручка магазинов, которые были вынуждены закрыться раньше из-за столкновений протестующих с полицейскими.