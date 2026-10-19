Бутики и кафе Милана потеряли более €700 тысяч из-за массовых беспорядков
Ущерб магазинам и заведениям в центре Милана из-за протестов в минувшие выходные составил €700 тыс., следует из расчетов ассоциации предпринимателей Confcommercio Milano. Об этом сообщает газета Corriere della Sera. Окончательная сумма ущерба еще устанавливается.
«Мы очень обеспокоены, потому что ничего подобного раньше не видели. Магазины пришлось закрыть в 17:00», — заявил генеральный секретарь Confcommercio Milano Марко Барбьери. По его словам, в сумму ущерба включены не только разбитые витрины и похищенное имущество, но и недополученная выручка магазинов, которые были вынуждены закрыться раньше из-за столкновений протестующих с полицейскими.
Акции протеста в Милане, последовавшие за событиями во Франции, начались 17 октября. Вскоре они переросли в беспорядки. Люди в масках забрасывали полицию камнями. Силовики, в свою очередь, применяли водометы и слезоточивый газ. По данным местных СМИ, молодые люди в капюшонах и с закрытыми лицами грабили магазины и бары, поджигали мусорные баки, разбивали витрины и громили уличные террасы. Нападения были зафиксированы в районе Миланского собора, на улице Виа Торино и площади Кордузио. Более 200 человек были арестованы, из них 80% — несовершеннолетние.