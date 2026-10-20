Лавров допустил возобновление работы «Северных потоков»
Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что экспортные газопроводы «Северные потоки» могут снова заработать. Об этом он сказал на встрече с выпускниками, принятыми на дипслужбу.
Министр также упомянул позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который отказался когда-либо восстанавливать поставки по «Северным потокам». «Да, это в 3-4 раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами»,— сказал господин Лавров.
Глава МИД России добавил, что США будут покупать российский газ, поскольку Европа не хочет им пользоваться. По его словам, это уже будет американский «облагороженный» газ. «Деньги не пахнут на самом деле, вы это знаете»,— добавил министр.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года в Балтийском море. Федеральная прокуратура Германии считает, что план теракта организован по указанию властей Украины. Обвиняемыми по делу проходят несколько граждан страны, включая бывшего сотрудника СБУ Сергея Кузнецова. 14 октября суд Гамбурга начал судебный процесс по делу о подрыве трубопроводов.