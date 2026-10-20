Лавров допустил возобновление работы «Северных потоков»

Министр также упомянул позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который отказался когда-либо восстанавливать поставки по «Северным потокам». «Да, это в 3-4 раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами»,— сказал господин Лавров.