Папа Ростова
Генпрокуратура потребовала отобрать 1,6 млрд руб. у экс-главы Ростова-на-Дону
Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией МВД, а затем мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. По подсчетам надзора, его коррупционные доходы составили более 1,6 млрд руб. Он оказался тайным владельцем половины паевого инвестиционного фонда, домов, квартир и парка автомобилей, а наличные, в том числе более $1 млн, едва уместились в трех банковских ячейках.
В Советский райсуд Ростова-на-Дону Генпрокуратурой подан антикоррупционный иск к бывшему мэру города Алексею Логвиненко, членам его семьи, родственникам и знакомым. Господин Логвиненко с 1997 по 2016 год служил в органах внутренних дел. Был опером, старшим оперуполномоченным, возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УВД по Таганрогу, а затем аналогичное подразделение ГУ МВД России по Ростовской области.
В начале 2019 года он стал заместителем мэра Ростова-на-Дону, а уже в октябре того же года — главой одного из крупнейших городов России. Должность он занимал до 2025 года, а сейчас по обвинению во взятках и других преступлениях пребывает в СИЗО.
По данным Генпрокуратуры, на муниципальной и государственной службе господин Логвиненко не соблюдал антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения, используя свое положение во власти и ее авторитет «в корыстных целях».
Приобретал имущество, стоимость которого превышает его законные доходы, «обогащал себя и связанных с ним лиц». Для сокрытия имущества, полученного коррупционным путем, ответчик оформлял его на близких и доверенных лиц. Часть таких объектов, отмечает надзор, сейчас уже продана, а вырученные средства обращены фигурантом в свою пользу или «трансформированы в новые капиталы».
Как установила Генпрокуратура, Алексей Логвиненко приобрел и «номинально зарегистрировал на своего отца» Валентина Алексеевича Логвиненко земельный участок с домом площадью 369 кв. м в ростовском СНТ «Садовод-любитель», оцениваемые почти в 30 млн руб., и еще один участок.
На сожительницу Екатерину Скороход (у них трое несовершеннолетних детей) чиновник оформил квартиру площадью 140 кв. м за 27 млн руб. в ЖК «Адмиралъ» на Буденновском проспекте Ростова-на-Дону. На женщину были записаны нежилые помещения в 2,2 тыс. кв. м в том же доме. Ей же достался автомобиль Audi Q7 2018 года, который потом переписали на номинального владельца. Другим «номиналам» достались автомобили GWM Tank 700 и Mercedes-Benz V300d 4МATIC 2024 и 2025 годов выпуска соответственно, которые использовались семьей мэра. В свою очередь, теща господина Логвиненко стала обладательницей автомобилей Toyota Avalon и BMW X7 2023 и 2020 годов. Последнюю иномарку потом продали.
Во время обыска в ростовском доме, записанном на отца экс-мэра, нашли часы, оружие и золотые монеты стоимостью не менее 17,3 млн руб., которые принадлежали его сыну. Полицейский, а потом и градоначальник оказался владельцем целого арсенала — ружей Benelli Raffaello 500 Anniversary (545 тыс. руб.) и Blaser F16 Game (319 тыс. руб.), нарезных карабинов CZ 457 Synthetic с оптическим прицелом Leupold VX-1 Rimfire (118,4 тыс. руб.), Blaser R93 Professional с оптическим прицелом Carl Zeiss Victory Diavari (485,9 тыс. руб.) и Blaser R8 Luxus Gravur с оптическим прицелом марки Swarovski, стоимость которых превышает 2 млн руб.
Часовая коллекция ответчика была представлена DeWitt Sequential Chronograph (4,2 млн руб.), Breguet Marine (2,4 млн руб.), Maurice Lacroix MasterPiece и Maurice Lacroix (976 тыс. и 132 тыс. руб.), Cartier Rotonde De Cartier (1,6 млн руб.), Raymond Weil Nabucco (215 тыс. руб.), Vacheron Constantin (1,7 млн руб.) и скромными Frederique Constant Classics Automatic (97 тыс. руб.).
Наличными в доме, формально принадлежавшем отцу мэра, изъяли 1,9 млн руб., €56 тыс., $29 тыс. и 300 тыс. армянских драмов (чуть более 69 тыс. руб.). В трех ячейках Сбербанка Логвиненко-младший хранил 40 млн руб., $480 тыс. и $500 тыс.
Господин Логвиненко инвестировал в договоры страхования жизни 150 млн руб. Но главным его активом оказались 12 499 инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «А1 Капитал». По данным Генпрокуратуры, это половина всех паев фонда, оцениваемая в 1,1 млрд руб.
В таганрогском доме Логвиненко-старшего хранилось всего 1,4 млн руб., $6 тыс. и €8,1 тыс., которые, видимо, и составляли реальный отцовский капитал.
Общая стоимость активов господина Логвиненко превысила 1,5 млрд руб., при этом всего за период с 2007 по 2025 год он вместе с женой официально получил без вычета налогов 105 млн руб.
Генпрокуратура требует в Советском райсуде Ростова обратить в казну активы семьи экс-мэра, а стоимость уже проданного имущества взыскать с ответчиков.