Папа Ростова

На сожительницу Екатерину Скороход (у них трое несовершеннолетних детей) чиновник оформил квартиру площадью 140 кв. м за 27 млн руб. в ЖК «Адмиралъ» на Буденновском проспекте Ростова-на-Дону. На женщину были записаны нежилые помещения в 2,2 тыс. кв. м в том же доме. Ей же достался автомобиль Audi Q7 2018 года, который потом переписали на номинального владельца. Другим «номиналам» достались автомобили GWM Tank 700 и Mercedes-Benz V300d 4МATIC 2024 и 2025 годов выпуска соответственно, которые использовались семьей мэра. В свою очередь, теща господина Логвиненко стала обладательницей автомобилей Toyota Avalon и BMW X7 2023 и 2020 годов. Последнюю иномарку потом продали.