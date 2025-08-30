Главные новости за 25 – 30 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Верховный Суд России не стал рассматривать жалобу чеченского ООО «Ремонтно-строительная фирма „Мир“», которая проиграла спор прокуратуре Волгоградской области. В конце прошлого года ведомство потребовало в Арбитражном суде региона аннулировать девять договоров на сумму 1,2 млрд руб., заключенных с волгоградским фондом капитального ремонта в 2022 году. Компания провела ремонт в ряде многоквартирных домов Волгограда, но позже выяснилось, что чиновникам не следовало допускать подрядчика к работам. Прокуратура в 2023 году установила, что фирма для участия в электронных аукционах представила ложные сведения о своем опыте и сотрудниках, но ни комитет по госзакупкам, ни региональный фонд капремонта не проверяли предоставленную подрядчиком информацию. В результате ведомство взыскало с фирмы почти 190 млн руб. неосновательного обогащения.

Экс-губернатор Саратовской области, директор Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков мининвеста Дмитрий Аяцков рассказал, что его игнорирует пресса.

Производитель упаковки «ФЕМЕЛИ» не получит 13 га в Пензе для импортозамещения. Ранее суд обязал администрацию Пензы заключить с компанией договор аренды на землю без проведения торгов. Однако апелляция полностью отказала в удовлетворении исковых требований.

В саратовских индустриальных парках хотят делать КамАЗы, БПЛА и криптовалюту.

С 2022 года комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства подано уже восемь исков о расторжении охотхозяйственных соглашений и аннулировании долгосрочных лицензий. По шести из них суд встал на сторону комитета, рассказал глава ведомства Александр Гаврилов в Саратовской областной думе. В 2025 году охотпользователям вынесено 65 предостережений о недопустимости нарушений. Охотпользователи отмечают, что комитет использует административный и судебный ресурс, чтобы расторгнуть соглашения именно с теми, кто больше других вложил в угодья.

В Саратове состоялся очередной этап судебных разбирательств вокруг наследства народного артиста Российской Федерации, композитора и исполнителя Александра Градского. Иск был подан сыном артиста от третьей жены — Даниилом, ответчиком выступала четвертая супруга музыканта Марина Градская. Женщина, помимо себя, представляла интересы двоих общих с Александром Градским детей: несовершеннолетних сыновей Александра и Ивана. Даниил Градский планировал в кассационной инстанции оспорить решение предыдущих судов и добиться признания молодой вдовы (исполнитель был старше ее на 35 лет) недостойной наследницей и исключения ее из их числа. Однако сделать этого сыну артиста не удалось.

Глава администрации Каменского района Пензенской области Александр Помогайбо был избит монтировкой после конфликта из-за антисанитарии на частном участке. Чиновник госпитализирован с травмами головы и сломанной ключицей. Нападавший, у которого ранее были выявлены психические отклонения, задержан. Следователи проверяют произошедшее, как насилие в отношении представителя власти.

Кассация признала законным аннулирование лицензии, выданной в 2015 году астраханским минпромом ООО «Астраханская нерудная компания» (АНК). Документ разрешал АНК добывать песок на территории пляжа на Городском острове в Ленинском районе облцентра. Однако в январе этого года Арбитражный суд Астраханской области по иску Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры аннулировал лицензию, отметив, что региональный минпром не имел полномочий распоряжаться федеральной землей. В апреле это решение поддержала апелляция, а теперь и кассация. Юристы полагают, что шансы министерства на обжалование в ВС РФ практически нулевые.

Родители подростка, который стал виновником лесного пожара в селе Салтово Волгоградской области, должны выплатить почти 500 млн руб. ущерба. Такое решение вынес Старополтавский районный суд 18 августа по иску облкомприроды. Крупный пожар произошел прошлым летом на территории памятника природы «Салтовская дубрава». В ноябре прошлого года в уничтожении леса обвинили несовершеннолетнего местного жителя. Однако в декабре суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение. В итоге отвечать перед законом пришлось родителям юноши. Юристы полагают, что суд вряд ли пересмотрит решение.

В Волгограде при пожаре на рынке спасли шестерых и эвакуировали 600 человек.

В АО «Областной агропромышленный холдинг» (ОАПХ) завершена проверка, по итогам которой СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в августе 2024 года председатель совета директоров организовал схему по продаже древесины в обход счетов холдинга.

Басманный суд Москвы арестовал четырех руководителей двух волгоградских компаний. Генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинев, а также директор ООО «СЗ „Метеокомфорт“» Елена Гурьянова и ее заместитель Захар Решетняк отправлены под стражу по решению судьи Тимура Вахрамеева. Постановления об аресте вступят в силу 2 сентября.

Под Астраханью опрокинулось маломерное судно с пассажирами, проводится проверка.

Чистая прибыль Группы ВТБ по итогам семи месяцев составила 303,7 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 19,2%. Также в ВТБ описали два сценария снижения ключевой ставки ЦБ.

Пензенский губернатор рассказал о реализации в регионе инфраструктурных проектов.

Астраханская областная дума отклонила законопроект о наказах избирателей, который мог бы обязать депутатов выполнять данные гражданам обещания. Инициаторами новеллы выступили Евгений Дунаев и Хамзат Даудов. Парламентарии посчитали, что такой законопроект помог бы гражданам принимать непосредственное участие в управлении регионом.

В историческом центре Астрахани еще пять зданий признали памятниками архитектуры.

В Астраханской области утвердили порядок списания безнадежных долгов в бюджет.

В Саратове отдали 90 млн руб. трем компаниям на благоустройство парка у пруда Семхоз.

Компанию из пула Абрамовича уличили в нарушении при работах под Саратовом.

Астраханский минстрой утвердил новые цены за один квадратный метр жилья.

Администрация Саратова заключила контракт за 16 млн руб. на реконструкцию фонтана «Рыбка» в саду «Липки» с компанией из Барнаула. Подрядчиком выступило ООО «БФ КАПИТАЛ».

Саратовский губернатор встретился с президентом и попросил новую психбольницу.

Управление капитального строительства (УКС) Астраханской области намерено взыскать более 41 млн руб. с московского ООО «Стройресурс», которое занимается реконструкцией кинокомплекса «Октябрь» в центре города.

Волгоградская область заплатит Сберу 6,17 млрд руб. по кредитам в течение трех лет.

Белорусский фонд не оспорил взыскание 18,3 млн руб. в пользу саратовской ЮКОЛА-нефти. Арбитражный суд Поволжского округа 26 августа оставил без изменения постановление апелляции, подтвердив взыскание. Решение связано с оспариванием выплаты дивидендов, которые были начислены на основании признанного недействительным решения собрания участников.

Спикер Госдумы призвал снять с директоров школ ответственность за строительство. Вячеслав Володин заявил, что директоров школ и заведующих детсадами недопустимо привлекать к ответственности за ход строительных и ремонтных работ. По его словам, этим должны заниматься районные администрации и профильные заместители.

ФСБ задержала готовившего атаку на аэродром в Энгельсе агента СБУ.

Окружной суд узаконил расторжение контракта на реконструкцию Пензенского цирка. Контракт на завершение строительства пензенского цирка заключили с московским ООО «Стройресурс» в ноябре 2018 года. Цена составляла 1,26 млрд руб., но после дополнительных соглашений была увеличена до 1,9 млрд руб. Срок выполнения работ неоднократно переносился и на момент расторжения был установлен до 31 декабря 2025 года.

Газопровод в Сторожевке загорелся по вине Газпрома, компания оштрафована. Инцидент произошел 15 июня 2024 года на участке магистрального газопровода «Песчаный Умет — Сторожевка, 1-я нитка» в Татищевском районе Саратовской области. Разгерметизация трубы диаметром 1 тыс. мм вызвала взрыв и факельное горение высотой до 5 метров.

«Астра+» построит дорогу для ОЭЗ «Лотос» за 73 млн руб.

Хвалынский водоканал перейдет в собственность «Облводоресурса».

В Саратове три общеобразовательных учреждения переданы на баланс области. Соответствующее решение вызвало дискуссию депутатов на заседании облдумы.

В Саратове в творческую индустрию не пустят банкротов и иноагентов.

Учредитель «Волжского прайда» Саратова пойдет под суд за самоуправство.

Астраханский минстрой требует взыскать с мэрии 176 млн руб. за нарушение соглашений. Ведомство не упомянуло, о каких именно контрактах идет речь.

Астраханская нефтяная компания обжалует свое банкротство в апелляции. В сентябре 2023 года у компании «Вязовское» возникли проблемы из-за конфликта с бельгийским владельцем. Тогда астраханские и волгоградские СМИ сообщали, что действия и бездействие иностранного партнера привели к тяжелому финансовому состоянию юрлица, близкому к банкротству.

Экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова оставили в СИЗО до 27 октября.

В Саратове обнаружили «хакеров», за поимку которых ФБР обещает 11 млн долларов. Среди обвинений, выдвигаемых американскими спецслужбами в адрес этих россиян, взлом компьютерных систем госорганов Украины и «десятков западных стран», вымогательство, торговля похищенными данными банковских карт, «подрывные действия» во взаимодействии с офицерами Главного разведывательного управления России (ГРУ).

«МАЙ ПРОЕКТ» из Москвы запустит очистные сооружения в Садовом к концу 2026 года.

Кассация оставила в силе решение по спору о земле под ЖК «Универ» в Волгограде. Суды первой и апелляционной инстанций, как и кассация, сочли, что предоставление участка в аренду без торгов правомерно, поскольку он был образован из земель, ранее переданных в аренду правопреемнику ВНИАЛМИ — Федеральному научному центру агроэкологии.

Арбитражный суд Саратовской области 19 июля взыскал с ООО «РТС-Финанс» 26,8 млн руб. в пользу бывшего участника общества Альберта Куприянова. Иск был удовлетворен в полном объеме, компания также обязана возместить госпошлину. Ответчик в заседание не явился и не представил возражений.

Базарно-Карабулакский район Саратовской области возглавил Артем Курочкин.

Мэрия Саратова отсудила у «Випигруп» 5 гектаров в Сторожевке.

Суд обязал фонд капремонта в Саратове отреставрировать дома 8 Марта. Комитет культурного наследия обратился в суд, поскольку фонд не выполнил работы в сроки, установленные областной программой капремонта (2016–2021 годы).

Апелляция оставила в силе взыскание 11 млн руб. с «Транснефть-Дружба» в пользу ООО «ГЕОСпектр НН» за работы по лесовосстановлению.

