В Астраханской области утвердили порядок списания безнадежных долгов в бюджет

Министерство сельского хозяйства Астраханской области утвердило новый регламент для списания безнадежной задолженности. Глава ведомства Сергей Еськов подписал постановление, зарегистрированное 16 января 2025 года. Документ вступил в силу 27 августа сразу после публикации.

Регламент определяет условия и процедуру списания долгов физическим и юридическим лицам, которые невозможно взыскать. Это не касается налоговых платежей, таможенных и страховых взносов. Долги могут быть списаны в случае смерти должника, завершения процедуры банкротства или ликвидации компании, истечения срока взыскания, исключения компании из ЕГРЮЛ или издания акта об амнистии.

Решение о списании принимает специальная комиссия при министерстве. Подразделения ведомства и централизованная бухгалтерия должны подготовить пакет документов, включая справки о задолженности и мерах по ее взысканию. Комиссия рассматривает материалы в течение 10 рабочих дней, а итоговый акт подписывает министр. В случае отказа заявитель может повторно подать заявку после устранения недочетов.

Нина Шевченко