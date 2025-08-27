«Астра+» построит дорогу для ОЭЗ «Лотос» за 73 млн рублей

АО «Особая экономическая зона „Лотос“» 25 августа заключючило (заключило) контракт стоимостью 73,4 млн руб. с ООО «Астра+». Компания построит автодорогу от УПК15 до УПК17 в Наримановском районе Астраханской области.

Контракт должен быть исполнен до 8 мая 2026 года, указано на портале «ЕИС Закупки». При этом в самом документе отмечается, что срок его действия завершится 30 сентября 2026 года.

ООО «Астра+» учреждено в Астрахани в январе 2017 года. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С марта этого года ей руководит Рамиль Ажбаев, который также является владельцем строительной компании «Альфа+». ООО «Астра+» принадлежит Рамилю Уразову. По итогам 2024 года юрлицо заработало 202 тыс. руб. при обороте 326 млн руб. Стоимость активов составила 25 млн руб., дебиторская задолженность — 142 млн руб., кредиторская — 119 млн руб. Фирма участвовала в 97 государственных закупках на общую сумму 1,25 млрд руб. Среди основных закзчиков (заказчиков): ОЭЗ «Лотос» (508,2 млн руб.), управление капстроительства Астраханской области (158,7 млн руб.), МКУ «Управление ЖКХ» (109,4 млн руб.).

Нина Шевченко