В ВТБ описали два сценария снижения ключевой ставки ЦБ

Первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов назвал два возможных сценария снижения ключевой ставки. Банк России может уменьшить ее на 100 или на 200 базисных пунктов на заседании 12 сентября.

По словам господина Пьянова, у более осторожного снижения на 100 пунктов больше аргументов. В их пользу говорят высокие темпы роста базовых компонентов инфляции. Инфляционные ожидания населения также немного выросли. Дополнительную неопределенность вносит уровень дефицита федерального бюджета и ускорившееся корпоративное кредитование.

Главный аргумент в пользу более резкого снижения ставки — слабый рост ВВП. Во втором квартале экономика выросла всего на 1,1% при прогнозе в 1,8%. Этот показатель близок к нижней границе прогноза ЦБ.

Топ-менеджер отметил, что аргумент о слабом ВВП очень сильный. Сейчас важно не «заморозить» экономику. При этом сам господин Пьянов пока не готов выбрать какой-либо один из двух сценариев.

Никита Маркелов