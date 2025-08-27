Две гимназии и лицей Саратова перейдут на баланс области

В Саратове три общеобразовательных учреждения переданы области. Соответствующее решение вызвало дискуссию депутатов на заседании облдумы.

Министр Саратовской области — председатель комитета по управлению имуществом области Екатерина Лавренко сообщила, что правительством области рассмотрено обращение министерства образования региона и решение Саратовской гордумы о безвозмездной передаче из муниципальной собственности города Саратова в областную трех образовательных учреждений. Это гимназия № 89 Ленинского района Саратова, гимназия № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова, лицей математики и информатики Кировского района Саратова.

«Прием учреждений в областную собственность будет способствовать проведению мероприятий по укреплению их материально-технической базы и повышению уровня качества общего образования, а также реализации инновационных образовательных программ», — обосновала решение о передаче учреждений госпожа Лавренко.

Гимназии и лицей перейдут на баланс области с 1 января 2026 года.

От депутатов поступил вопрос: а почему именно эти учреждения передают области?

Руководитель ведомства пояснила, что именно эти школы показывают высокие результаты, достижения. Каждый год регион берет на баланс образовательные учреждения. Эта работа продолжится и в будущем.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) возмутился: так вы успешные школы забираете на баланс? Выходит, в других школах учат хуже?

После шквала критики слово для объяснения дали министру образования Александру Пажитневу. Он объяснил необходимость передачи учреждений следующим образом: «Эти школы станут ресурсными центрами, где у нас будет проходить не только переподготовка учителей, но и методическая отработка тех новшеств, которые будут вводиться в образовании. В связи с этим эти школы и будут являться правофланговыми для обучения и в дальнейшем повышении того качества, которого мы будем добиваться в Саратовской области».

В ответ депутаты предложили области брать на баланс менее успешные школы и делать их успешными. Большинством голосов законопроект поддержан.

Татьяна Смирнова