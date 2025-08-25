Суд взыскал с саратовского «РТС-Финанс» 26,8 млн руб. в пользу бывшего владельца

Арбитражный суд Саратовской области 19 июля взыскал с ООО «РТС-Финанс» 26,8 млн руб. в пользу бывшего участника общества Альберта Куприянова. Иск был удовлетворен в полном объеме, компания также обязана возместить госпошлину. Ответчик в заседание не явился и не представил возражений.

Решение было вынесено по иску Куприянова о выплате действительной стоимости его 50%-ной доли в уставном капитале ООО «РТС-Финанс». Истец вышел из общества в ноябре 2020 года, однако выплата произведена не была. В обоснование требований был представлен отчет оценщика, согласно которому рыночная стоимость доли на конец 2019 года составила 26,8 млн руб. Ответчик, чья финансовая деятельность с 2020 года не приносит выручки, отчет не оспорил.

Суд установил, что бухгалтерская отчетность «РТС-Финанс» может быть недостоверной, поскольку в ней не отражены значительные активы, включая 211 единиц имущества, сдаваемого в аренду, и выданные займы единственному участнику и директору Сергею Гончарову на сумму 8,8 млн руб. Третье лицо по делу, ОАО «Александровские коммунальные системы», оспаривало методику расчета, но ходатайства о назначении судебной экспертизы не заявило.

ООО «РТС-Финанс», по данным на 2024 год, не ведет активную хозяйственную деятельность и не имеет выручки. Ранее против компании было возбуждено дело о банкротстве, но производство прекратили из-за отсутствия имущества для финансирования процедуры. На момент рассмотрения иска задолженность перед налоговой службой была погашена.

