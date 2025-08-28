В Саратове экс-губернатор Аяцков пожаловался на нехватку внимания прессы

Экс-губернатор Саратовской области, директор Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков мининвеста Дмитрий Аяцков рассказал, что его игнорирует пресса. Это произошло в ходе обсуждения его доклада о развитии индустриальных парков в регионе.

Господин Аяцков сообщил, что на строительство Столыпинского индустриального парка необходимы еще 1,5 млрд руб., а также анонсировал троллейбусный маршрут до Столыпинского парка в Соколовом. К 2027 году там обустроят зону отдыха. На сегодняшний день в парке находится пять резидентов, в этом году должна быть выпущена первая продукция.

«Вы сказали, что привели пять резидентов. Это прям лично вы их привели?»— спросил спикера депутат Вадим Рогожин («Единая Россия»).

Дмитрий Аяцков объяснил, что это работа всей его структуры, с его помощью привлечены четыре резидента. «Мы не обсуждаем личности, а проводим совещание по определенной теме»,— вступил в дискуссию председатель промышленного комитета облдумы Александр Анидалов (КПРФ). Дмитрий Аяцков отметил, что есть установка не упоминать его имя в официальных каналах, как будто его нет.

Депутат Вадим Рогожин продолжил задавать вопросы: на какие деньги Аяцков отправился в Петербург смотреть предприятие, сколько денег он получает, какую матпомощь получал.

«Можно убрать въездные стелы (была роспись экс-губернатора. — Ред.), можно отобрать коттедж, можно отнять все полномочия, которые были прописаны в законе «О губернаторе», но меня не уничтожишь, — высказался Аяцков. — Я живу еще. Меня не поставила на колени даже ситуация, когда я потерял двоих детей. Я сильный и умный»,— резюмировал экс-губернатор. Также он отметил, что за то время, что был губернатором, не создал своего бизнеса, у него не было даже ларька. Он зарабатывал деньги своими мозгами.

В его защиту выступил депутат Дмитрий Полулях («ЕР»): «Когда Дмитрий Федорович уходил с поста губернатора, он сохранил в регионе промышленность. А вот после него все стало совсем по-другому. У меня больше вопросов к учредителю — мининвесту, а не к организации, которой он руководит».

Он пожелал Аяцкову не отдуваться за учредителя — мининвест. Господин Аяцков пожелал оппонентам «не нападать исподтишка»: он открыт к сотрудничеству и всегда готов встретиться с журналистами и ответить на вопросы.

Татьяна Смирнова