Подложный фундамент

Верховный Суд России не стал рассматривать жалобу чеченского ООО «Ремонтно-строительная фирма „Мир“», которая проиграла спор прокуратуре Волгоградской области. В конце прошлого года ведомство потребовало в Арбитражном суде региона аннулировать девять договоров на сумму 1,2 млрд руб., заключенных с волгоградским фондом капитального ремонта в 2022 году. Компания провела ремонт в ряде многоквартирных домов Волгограда, но позже выяснилось, что чиновникам не следовало допускать подрядчика к работам. Прокуратура в 2023 году установила, что фирма для участия в электронных аукционах представила ложные сведения о своем опыте и сотрудниках, но ни комитет по госзакупкам, ни региональный фонд капремонта не проверяли предоставленную подрядчиком информацию. В результате ведомство взыскало с фирмы почти 190 млн руб. неосновательного обогащения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Точку в споре между волгоградской прокуратурой и чеченским строителем поставил Верховный суд

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Точку в споре между волгоградской прокуратурой и чеченским строителем поставил Верховный суд

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Верховный Суд России отказал ООО «Ремонтно-строительная фирма „Мир“» (РСФ «Мир») в передаче дела на рассмотрение коллегии по экономическим спорам. Спор касался девяти договоров на общую сумму 1,2 млрд руб., заключенных с УНО «Региональный фонд капитального ремонта» в 2022 году на капремонт в многоквартирных домах по десяткам адресов Волгограда. Прокуратура уличила компанию в предоставлении поддельных документов для допуска к участию в аукционах и требовала взыскать с подрядчика неосновательное обогащение в размере 189,6 млн руб.

Иск в Арбитражный суд Волгоградской области прокуратура впервые подала в конце ноября 2023 года к комитету по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок региона. Надзорное ведомство требовало признать незаконными два протокола комиссии при комитете от 13 декабря 2021 года. Согласно этим документам, ООО «РСФ „Мир“» было включено в реестр подрядчиков для капитального ремонта обычных многоквартирных домов и объектов культурного наследия. Поводом для иска стали результаты прокурорской проверки: было установлено, что для прохождения предварительного отбора компания представила фиктивные сведения о своем опыте и квалификации сотрудников.

ООО «РСФ „Мир“» зарегистрировано на ул. Алтайской, 7 в Грозном (Чеченская Республика) в марте 2002 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С июня 2015-го по октябрь 2023 года фирма принадлежала Хаважу Ахмедову, а сейчас — Саиду Лечиеву. Ранее господин Лечиев работал директором в ООО «РСФ „Арэн-Стройцентр“» (с июня 2022 года по сентябрь 2023-го). В настоящее время он также руководит ООО «Частное охранное предприятие (ЧОП) „Гарант“». Средняя численность сотрудников в РСФ «Мир», по данным за 2023 год, составила семь человек. По итогам прошлого года компания заработала 1,9 млн руб. при обороте 845 млн руб. Стоимость активов составила 16 млн руб., дебиторская задолженность — 219 млн руб., кредиторская — 296 млн руб. На конец отчетного и предшествующего периодов у фирмы наблюдалась тенденция к потере платежеспособности. На данный момент в отношении компании открыто одно исполнительное производство на сумму 188,9 млн руб., взыскатель — УНО «Региональный фонд капитального ремонта Волгоградской области». В сентябре 2015 года РСФ «Мир» получило лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (ОКН), в ноябре 2016 года компания получила допуски к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии. Организация участвовала в роли поставщика в 278 госзакупках на сумму 2,8 млрд руб. Основные заказчики: Минпромторг Чеченской Республики (1,32 млрд руб.), Минкульт России (425,9 млн руб.).

Четыре договора субподряда с 2019-го по 2020 год общей стоимостью 60 млн руб., подтверждающие опыт работы РСФ «Мир», были заключены с другой чеченской фирмой — ООО «РСФ „Арэн-Стройцентр“». Согласно этим документам, РСФ «Мир» якобы проводило капитальный ремонт в сельском клубе в поселке Погребы Брянской области и трижды в Чеченском государственном педагогическом университете (ЧГПУ). Стоимость договоров варьировалась от 9,9 млн руб. до 27,8 млн руб. Прокуратура, однако, установила, что по этим же объектам с теми же заказчиками (ЧГПУ и Погребской сельсовет) и на идентичные суммы ремонт выполняло само ООО «РСФ „Арэн-Стройцентр“». Взаиморасчетов между двумя компаниями, зарегистрированными по одному адресу в Грозном, за весь период не было, что указывает на мнимость сделок, доказывала волгоградская прокуратура в суде.

Кроме того, представленные данные о пяти ключевых специалистах в штате не подтвердились: по данным ПФР и ФНС, эти лица либо вообще не работали в фирме, либо работали кратковременно несколько лет назад.

Комитет по госзакупкам и РСФ «Мир» с доводами ведомства не согласились. Ответчики настаивали, что на момент рассмотрения заявки у комиссии не было оснований сомневаться в достоверности документов, а принцип добросовестности участника закупок не был нарушен. Представители комитета также утверждали, что прокуратура должна была не обращаться в суд, а направить информацию о недостоверных сведениях в него для внесудебного исключения фирмы из реестра. Помимо этого, они указывали на пропуск истцом трехмесячного срока на обращение в суд.

Требования прокуратуры Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил 9 апреля прошлого года. Суд признал, что представленные РСФ «Мир» договоры не подтверждают реального опыта работы, а сведения о сотрудниках являются недостоверными. Кроме того, суд посчитал причину пропуска искового срока уважительной: у надзорного ведомства не было и не могло быть информации о нарушениях до момента получения ответа из ФНС 1 ноября 2023 года. В итоге компания была исключена из реестра квалифицированных подрядчиков для проведения капитального ремонта в Волгоградской области.

Комитет по госзакупкам и РСФ «Мир» с решением не согласились и в мае прошлого года обжаловали его в апелляции, но безуспешно. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 3 октября подтвердил, что комиссия комитета должна была проверить достоверность представленных сведений о подрядчике, но не сделала этого. Аналогичное мнение выразила и кассация, отклонив жалобу комитета в феврале этого года.

Ответчик пытался оспорить постановление в Верховном Суде РФ, но в июне получил отказ в передаче дела на рассмотрение коллегии по экономическим спорам.

Параллельно с этим делом прокуратура Волгоградской области в интересах комитета ЖКХ региона подала еще один иск к РСФ «Мир». Вторым ответчиком выступило УНО «Региональный фонд капитального ремонта». На этот раз ведомство требовало признать ничтожными девять электронных аукционов и договоров, а также взыскать с фирмы 189,6 млн руб. неосновательного обогащения. В 2022 году компания «Мир» заключила договоры с фондом на проведение капремонта в многоквартирных домах в разных районах Волгограда. Общая сумма выполненных работ составила 1,2 млрд руб.

В качестве доводов прокуратура сослалась на предыдущее арбитражное дело, указав, что суд установил факт незаконного включения РСФ «Мир» в реестр подрядчиков. Также ведомство отметило, что организация нарушила обязательства по соблюдению требований безопасности при выполнении капремонта в доме № 10 по ул. 95-й Гвардейской Дивизии. Там рухнули потолочные перекрытия, ведущие на кухню одной из квартир. Эти обстоятельства установил Тракторозаводской районный суд Волгограда в сентябре 2023 года.

Помимо основных требований, прокуратура просила, чтобы суд наложил арест на активы РСФ «Мир» на сумму иска. Ведомство полагало, что компания может вывести деньги. Однако в июле прошлого года суд это ходатайство отклонил, указав на отсутствие существенных доказательств того, что фирма может вывести активы. Оспорить определение в апелляции и кассации у прокуратуры не получилось.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение: он признал ничтожными проведенные в 2022 году торги и аннулировал договоры, заключенные между РСФ «Мир» и региональным фондом капремонта, а также взыскал с компании-подрядчика 189,6 млн руб. Фонд и компания в январе этого года обжаловали постановление, но в марте апелляционный суд подтвердил законность решения первой инстанции. В кассации ответчики также не добились успеха — суд отказал в удовлетворении жалобы 20 июня. В конце июля дело дошло до Верховного Суда РФ, но 25 августа в передаче материалов на рассмотрение судебной коллегии было отказано. В акте ВС РФ указано, что суды нижестоящих инстанций исследовали дело в полной мере, а указанные в жалобе доводы не подтверждают нарушений судами норм материального и процессуального права.

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко отметил, что ФАС России нередко сталкивается с прецедентами предоставления подложных договоров для участия в тендерных процедурах. Так, в 2023 году количество жалоб в антимонопольную службу на недостоверные сведения в госзакупках возросло в 14 раз. «Информация о подобных случаях передается в МВД России для принятия решений о возбуждении уголовных дел. Во многом это связано с введением специальных критериев к опыту участника торгов. В связи с тем, что ряд поставщиков этим критериям не соответствовали, они начали выходить из ситуации с помощью предоставления подложных документов»,— пояснил господин Головченко.

Юрист добавил, что сумма в почти 190 млн руб. чревата не только возможным банкротством РСФ «Мир», которое, по его мнению, весьма вероятно, но и субсидиарной ответственностью для контролирующих ее лиц, потерей репутации и риском уголовного дела. «В случае предоставления подложного документа для участия в государственных закупках ответственность может наступить по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Такое преступление наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев»,— резюмировал эксперт.