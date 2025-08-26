Астраханский минстрой требует взыскать с мэрии 176 млн за нарушение соглашений

Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области намерено взыскать с мэрии облцентра 176,3 млн руб. Соответствующий иск ведомство подало в Арбитражный суд региона 21 августа.

В материалах дела детали иска не указаны, однако, как сообщили «Ъ-Средняя Волга» в минстрое, заявление в суд было подано в связи с нарушением администрацией Астрахани обязательств по соглашениям о строительстве и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. «Муниципальным образованием не достигнуты установленные показатели результативности, что по соглашениям является основанием для возврата части средств областного бюджета. В связи с отказом возврата в добровольном порядке, министерство обратилось в суд», — пояснили «Ъ» в минстрое региона.

Ведомство не упомянуло, о каких именно контрактах идет речь. Первое заседание по делу состоится 23 октября.

Нина Шевченко