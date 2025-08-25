Кассация оставила в силе решение по спору о земле под ЖК «Универ» в Волгограде

Арбитражный суд Поволжского округа отказал прокуратуре Волгоградской области в удовлетворении кассационной жалобы на решение по делу о земельном участке под строительство ЖК «Универ». Таким образом, ранее принятые судебные акты, подтверждающие законность сделок с землей и разрешения на строительство, остались в силе.

Суд отклонил доводы надзорного ведомства, которое оспаривало договор аренды земельного участка площадью 11 га на Университетском проспекте в Волгограде, заключенный между ТУ Росимущества и АО «Приволжтрансстрой» 11 января 2024 года, а также последующую уступку права аренды ООО «Специализированный застройщик Акварель» 17 января 2024 года. Прокуратура настаивала на ничтожности этих сделок и разрешения на строительство, выданного администрацией Волгограда 4 марта 2024 года, утверждая, что они нарушают требования о проведении торгов.

Суды первой и апелляционной инстанций, как и кассация, сочли, что предоставление участка в аренду без торгов правомерно, поскольку он был образован из земель, ранее переданных в аренду правопреемнику ВНИАЛМИ — Федеральному научному центру агроэкологии. "В данном случае заключение спорного договора аренды было необходимо для переоформления уже существующего арендного соглашения в связи с объединением участков«,— указано в постановлении. Суд также отметил, что законность сделок с землей подтверждена решениями 2008–2010 годов, включая постановления Кировского районного суда Волгограда и арбитражных судов.

История участка началась в 1956 году с выделения земель ВНИАЛМИ, а с 2007 года территория неоднократно делилась и перераспределялась, что в итоге позволило использовать ее под жилую застройку. К моменту рассмотрения спора готовность ЖК «Универ» превысила 58%, заключено более 100 договоров долевого участия. Возврат земли, по мнению суда, создал бы риски для дольщиков. Застройщик ООО «СЗ Акварель» (входит в группу АО «Приволжтрансстрой») продолжает строительство трех корпусов комфорт-класса общей площадью 28,14 тыс. кв. м. Сдача объекта планируется во втором квартале 2026 года.

Никита Маркелов