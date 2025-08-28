В Саратове отдали 90 млн трем компаниям на благоустройство парка у пруда Семхоз

В Саратове заключены три контракта на второй этап благоустройства парка у пруда «Семхоз» в микрорайоне Солнечный-2. Информация размещена на портале ЕИС «Закупки»; заказчиком выступило муниципальное учреждение «Служба благоустройства Кировского района».

ООО «Производственная компания Крепыш» до конца года займётся обустройством троп, монтажом покрытий, а также установкой детских и спортивных площадок для разных возрастных групп. Стоимость контракта — 57,9 млн руб.

ООО «ПК Крепыш» зарегистрировано в Рыбинске Ярославской области в 2016 году. Компания производит спортивные товары. Единственный учредитель — Илья Лубенин. Директором с 17 июня 2021 года является Олег Борисович Пегашов. Численность сотрудников сократилась с 20 человек в 2021 году до 14 в 2024 году. Компания выиграла 537 контрактов на общую сумму 1,77 млрд руб. Основные заказчики — муниципальные управления хозяйства и строительства в Ярославле и Рыбинске. В 2024 году выручка составила 258,5 млн руб., а чистая прибыль — 1,3 млн руб. Компания занимает первое место по выручке среди производителей спортивных товаров в Ярославской области.

ООО «Плиткин двор» также установит спортивные площадки, специальное оборудование и ограждения до конца года. Компания получила на это почти 24,7 млн руб.

ООО «Плиткин Двор» работает с 2013 года в Балаково и занимается оптовой торговлей. Основатель и единственный владелец компании — Евгений Баринов, он же является генеральным директором. Штат состоит из трёх человек. Выручка компании по итогам 2024 года составила 25,9 млн руб. Компания выиграла 182 контракта на общую сумму 165,6 млн руб.; основные заказчики — муниципальные учреждения ЖКХ и благоустройства по всей России.

ООО «Мириадасвета» подключит парк к электросети, установит фонари и систему видеонаблюдения за 10,1 млн руб. Работы пройдут с 11 сентября по 30 ноября 2025 года.

ООО «Мириадасвета» работает в сфере ландшафтного благоустройства с 2017 года и зарегистрировано в Краснодаре. Единственный владелец и директор компании — Верико Чантурия. В 2024 году в компании работало 3 сотрудника. Выручка по итогам 2024 года составила 80 млн руб., а чистая прибыль — 4,6 млн руб. Компания выиграла 133 контракта на общую сумму 1,5 млрд руб. Основные заказчики — администрации различных районов города Саратова и муниципальные службы благоустройства.

Все контракты муниципальные власти заключили по итогам аукционов. Предыдущий этап благоустройства парка у пруда «Семхоз» вело саратовское ООО «РБ-Сар».

Никита Маркелов