Замыкая иск

В Саратове состоялся очередной этап судебных разбирательств вокруг наследства народного артиста Российской Федерации, композитора и исполнителя Александра Градского. Иск был подан сыном артиста от третьей жены — Даниилом, ответчиком выступала четвертая супруга музыканта Марина Градская. Женщина, помимо себя, представляла интересы двоих общих с Александром Градским детей: несовершеннолетних сыновей Александра и Ивана. Даниил Градский планировал в кассационной инстанции оспорить решение предыдущих судов и добиться признания молодой вдовы (исполнитель был старше ее на 35 лет) недостойной наследницей и исключения ее из их числа. Однако сделать этого сыну артиста не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Градский скончался в от инфаркта 28 ноября 2021 в возрасте 72-х лет

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решения нижестоящих инстанций по иску сына композитора Александра Градского от третьего брака Даниила Градского к вдове музыканта Марине. Даниил Градский в обоснование своих требований указал, что брак между его отцом Александром Градским и Мариной Градской был заключен без намерения со стороны ответчицы создать семью: по его утверждению, заключение брака было направлено на включение ее в состав наследников после смерти артиста. Также истец утверждал, что ответчица, используя тяжелое состояние композитора, вывезла значительную часть ценного имущества из его квартиры, чтобы уменьшить долю, причитающуюся остальным наследникам.

Александр Градский (урожденный Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области, СССР. Имел звание народного артиста Российской Федерации (1999), народного артиста Приднестровской Молдавской Республики (2014). Считается одним из основоположников русского рока. Умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти Александра Градского стал инфаркт головного мозга.

Суд первой инстанции установил, что в октябре 2021 года Александр Градский заключил брак с Мариной Градской. Спустя месяц, в ноябре 2021 года, артист умер. К нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились дети умершего от первого брака, а также его жена Марина Градская, действующая в своих интересах и в интересах двоих общих с Александром Градским детей.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска о признании ответчика недостойным наследником, не найдя доказательств того, что Марина Градская совершала умышленные противоправные действия.

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, указав на отсутствие вступившего в законную силу приговора или решения суда в отношении Градской. Обстоятельства, на которые ссылался истец, суд не счел основанием для признания ответчика недостойным наследником.

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове рассмотрела указанное дело 27 августа 2025 года и согласилась с выводами нижестоящих инстанций. Судебные решения были оставлены без изменения. Эксперты сходятся во мнении, что у сына артиста Даниила будет крайне мало шансов оспорить это решение.

«У заявителя есть возможность обратиться с кассационной жалобой в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда, но вероятность передачи дела туда достаточно низкая. Доводы о том, что брак заключен без намерения создать семью, на мой взгляд, голословны. Уменьшает шансы на передачу дела в Верховный суд и тот факт, что у супруги имеются несовершеннолетние дети», — пояснила старший юрист консалтинга Legal Principles Русудани Закарая.

«Для признания наследника недостойным требуются четкие основания: противоправные действия против наследодателя или наследников, лишение родительских прав или злостное уклонение от обязанностей по содержанию наследодателя. Заключение брака незадолго до смерти с тяжелобольным отцом своих детей основанием для лишения наследства не является»,— отметила Алина Лактионова, партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра».

