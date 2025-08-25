Мэрия Саратова отсудила у «Випигруп» 5 гектаров в Сторожевке

Арбитражный суд Поволжского округа 22 августа оставил в силе решение о расторжении договора аренды земельного участка площадью 52 тыс. кв. м с ООО «Випигруп». Кассационная жалоба компании, чья выручка в 2024 году составила лишь 2 тыс. рублей, удовлетворения не нашла.

Решение было вынесено по иску администрации Саратова к местной компании «Випигруп», которая работает в сфере управления жилым фондом. Арендодатель требовал расторгнуть договор от 21 мая 2014 года, заключенный на 49 лет, по причине нецелевого использования земли. Участок находится в Сторожевке и предназначен для размещения административных зданий и обслуживающих объектов, его кадастровая стоимость составляет 486 тыс. руб.

Суд установил, что компания использовала территорию не по назначению: на участке были обнаружены несанкционированные водоемы, следы сброса отходов и скопление мусора. Как отмечается в решении, «Випигруп» принадлежал на участке лишь один объект площадью 84,4 кв. м, где производили пластиковые окна и двери. Остальная территория не использовалась.

По итогам 2024 года выручка «Випигруп» сократилась до 2 тыс. руб. против 4,9 млн руб. годом ранее, а убыток составил 122 тыс. руб. Численность сотрудников уменьшилась с трех до одного человека.

Никита Маркелов