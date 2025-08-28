Производитель упаковки «ФЕМЕЛИ» не получит 13 га в Пензе для импортозамещения

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции по делу о предоставлении земельного участка компании ООО «ФЕМЕЛИ». Ранее суд обязал администрацию Пензы заключить с обществом договор аренды на землю без проведения торгов. Однако апелляция полностью отказала в удовлетворении исковых требований.

Спорный земельный участок с кадастровым номером расположен в микрорайоне «Заводской» на пересечении улиц Строителей и Гагарина. Сейчас он представляет из себя пустырь площадью 13 га. Кадастровая стоимость оценивается в 31,7 млн руб.

Компания «ФЕМЕЛИ» обратилась в суд с жалобой на отказ администрации города предоставить земельный участок в аренду без торгов. Предприятие планировало расширить производство гофрированной бумаги и картонной тары в рамках импортозамещения. Администрация Пензы отказала, сославшись на несоответствие вида разрешенного использования участка заявленным целям.

Суд первой инстанции встал на сторону предпринимателя и признал отказ незаконным. Апелляционная инстанция не согласилась с этим выводом. Суд указал, что компания не представила достаточных доказательств своей способности вести заявленную деятельность на этом участке. Предоставленные бизнес-планы и документы на оборудование не подтверждали реального осуществления производства.

При этом апелляционный суд отметил, что льготный порядок предоставления земли без торгов действовал только до конца 2024 года. С января 2025 года эти нормы больше не применяются. Таким образом, оснований для удовлетворения иска не оказалось.

ООО «ФЕМЕЛИ» работает с 1999 года и специализируется на производстве упаковки. Единственным участником и генеральным директором общества является Дмитрий Кузьмин. По состоянию на 2024 год численность сотрудников составляет 45 человек, финансовые показатели демонстрируют положительную динамику: выручка — 397 млн руб., чистая прибыль — 52,5 млн руб. Компания обладает лицензией на эксплуатацию опасных производственных объектов.

Никита Маркелов