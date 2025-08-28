Саратовский губернатор встретился с президентом и попросил новую психбольницу

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. В ходе беседы глава региона доложил о социально-экономической ситуации, мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО), а также о реализации инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля.

С 2022 года 11 уроженцев Саратовской области удостоены звания Героя России, рассказал президенту господин Бусаргин. В регионе действует программа «Наши герои», а в органах власти созданы должности заместителей по патриотической работе, которые занимают участники спецоперации. Для трудоустройства участников СВО в кадровых центрах созданы отдельные окна, и уже трудоустроено 496 человек, а предприятия подали 1,5 тыс. заявок на рабочие места.

Губернатор также сообщил о создании в регионе медицинского кластера. В конце 2024 года был открыт клинический онкологический центр, который уже пролечил 19 тыс. пациентов. Кроме того, введены в эксплуатацию областная инфекционная больница и противотуберкулезный диспансер. Эти меры способствовали снижению смертности от инфекционных заболеваний на 18%, уточнил губернатор.

Отдельное внимание на встрече было уделено транспортной инфраструктуре. Саратовская область вошла в число девяти регионов, где реализуется проект модернизации трамвайной сети. Закуплены 34 новых трамвая производства «Трансмашхолдинг», что позволило увеличить пассажиропоток в два раза. Кроме того, благодаря федеральной поддержке возрождены речные перевозки: закуплены суда «Валдай», которые соединяют Балаково, Энгельс и Саратов. В 2025 году планируется перевезти 12 тыс. пассажиров.

Президент обратил внимание на сокращение объемов строительства в 2024 году. Роман Бусаргин пояснил, что это связано с сокращением ипотечного кредитования, но регион планирует исправить ситуацию в 2025 году. Также губернатор отметил, что Саратовская область остается шестой в России по валовому сбору зерна и первой по сбору подсолнечника, несмотря на проблемы с заморозками в 2024 году.

Кроме того, Роман Бусаргин рассказал президенту, что Саратовская область готовится обратиться в Минздрав РФ с просьбой о помощи в строительстве нового корпуса психиатрической больницы. «Это большая больница со всем необходимым: с туберкулезным отделением, с судебно-психиатрическим отделением. И просил бы здесь Вашей поддержки в этом направлении. Соответствующие заявки мы в Минздрав будем сдавать. Хотел обратиться, чтобы Вы поддержали»,— цитирует пресс-служба Кремля главу региона. «Сейчас это обсудим»,— ответил Владимир Путин.

По итогам встречи президент поручил обратить внимание на вопросы строительства и сельского хозяйства.

Никита Маркелов