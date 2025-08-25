«МАЙ ПРОЕКТ» из Москвы запустит очистные сооружения в Садовом к концу 2026 года

Администрация муниципального образования «Городской округ город Астрахань» заключила муниципальный контракт с АО «МАЙ ПРОЕКТ» на выполнение пусконаладочных работ на объекте реконструкции очистных сооружений канализации. Документ подписан 11 августа 2025 года после проведения электронного аукциона.

Согласно контракту, подрядчик обязуется организовать и провести мероприятия по пусконаладочным работам под нагрузкой на очистных сооружениях, расположенных в поселке Садовый Астраханской области. Стоимость работ составляет 43,2 млн руб., срок исполнения — до 20 декабря 2026 года. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2025–2026 годы.

АО «МАЙ ПРОЕКТ» имеет опыт реализации подобных проектов: согласно информации с сайта компании, за последние пять лет она выполнила 37 проектов в сфере водоотведения и водоснабжения. Генеральный директор организации Глеб Беленький возглавил компанию в декабре 2024 года. По данным на 2024 год, выручка предприятия составила 2,54 млрд руб.

