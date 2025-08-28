Астраханское УКС хочет взыскать 41 млн с фирмы, ремонтирующей КРК «Октябрь»

Управление капитального строительства (УКС) Астраханской области намерено взыскать более 41 млн руб. с московского ООО «Стройресурс», которое занимается реконструкцией кинокомплекса «Октябрь» в центре города. Иск в Арбитражный суд региона УКС подало 26 августа. Детали дела пока не обнародованы.

ООО «Стройресурс» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредители — Станислав Маслаков и Евгений Луговитин. Несмотря на уголовное дело, господин Луговитин все еще числится гендиректором компании. В прошлом году юрлицо заработало 7,1 млн руб. при выручке 361 млн руб. В августе этого года ФНС России приостановило операции по счетам ООО «Стройресурс». Также налоговый орган наложил арест на три объекта имущества компании. По состоянию на май этого года «Стройресурс» имеет задолженности по налогам и штрафам на 68,25 млн руб. Евгений Луговитин контролирует еще несколько компаний через ООО «Стройресурс» или напрямую. Среди них ООО «Стройресурс РК» (Калмыкия; торговля стройматериалами) с оборотом 95 млн руб., ООО «Строй-Юг» (строительство) с оборотом 195 млн руб., ООО «Нурмерс» (Калмыкия, строительство, 75% принадлежат господину Луговитину). Вместе со Станиславом Маслаковым владеет ООО «Сервистемпстрой». Общая стоимость активов составляет около 60 млн руб. «Стройресурс» участвовал в девяти закупках на сумму почти 7 млрд руб. в качестве поставщика. Среди них реконструкция рязанского цирка за 430 млн руб., которая успешно завершена, а также завершение реконструкции Пензенского цирка за 1,9 млрд руб. Последний контракт между «Росгосцирком» и «Стройресурсом» был заключен в ноябре 2018 года, но в декабре 2023 года заказчик расторг его в одностороннем порядке.

В июне 2022 года «Стройресурс» заключил с УКС Астраханской области два контракта, один на ремонт КРК «Октябрь» (около 3 млрд руб.), второй на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Кельи братские Спасо-Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии», в котором с 1966 по лето 2022 года располагался Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского (87,8 млн руб.).

Здание на ул. Молодой Гвардии, 1, 3, в котором до 2022 года располагался Астраханский музколледж им. Мусоргского, первоначально входило в комплекс построек Спасо-Преображенского мужского монастыря. Объект был возведен в конце 1860-х — начале 1870-х годов. В настоящее время монастырские постройки, примыкавшие к зданию, утрачены. Вместо них было возведено трехэтажное здание без декораций.

Иск на 41 млн руб. связан со вторым контрактом. На портале «ЕИС Закупки» указано, что заказчик фактически оплатил взыскиваемую сумму, однако подрядчик работы так и не исполнил (информация о фактически выполненных работах отсутствует). По контракту, компания должна была сдать объект до 10 декабря 2023 года.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств УКС в июле 2023 года оштрафовало «Стройресурс» на 10 тыс. руб. К декабрю того же года подрядчик не уложился в сроки строительства, поэтому в контракт внесли коррективы — сдачу объекта перенесли на 31 января 2025 года. В результате московская компания вновь нарушила график работ, но в этот заказчик не стал продлевать сроки, расторгнув контракт в одностороннем порядке 19 августа этого года. Директор «Стройресурса» Евгений Луговитин был уведомлен об этом письмом от 28 июля

ООО «Стройресурс» не первый раз срывает сроки строительства. КРК «Октябрь», который находится по соседству с музыкальным колледжем, фирма должна была сдать изначально в IV квартале 2024 года. Однако осенью того года срок ввода объекта в эксплуатацию перенесли на конец 2026 года. А на самого главу компании Евгения Луговитина завели уголовное дело за дачу взятки замначальника УКС. Кроме того, «Стройресурс» также занимался строительством госцирка в Пензе. В ноябре 2018 года организация заключила контракт стоимостью 1,26 млрд руб. с Росгосцирком. Сдача объекта ожидалась к концу декабря 2020 года. Впоследствии контракт продлевался несколько раз. В последнем подписанном соглашении было указано, что завершить строительство цирка требуется к концу 2025 года. Но в 2023 году Росгосцирк расторг контракт со «Стройресурсом», поскольку компания по-прежнему продолжала срывать сроки. На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу Росгосцирка 543,1 млн руб. Часть из этих средств (537,9 млн руб.) «Стройресурс» удерживал незаконно, а 5,1 млн руб. - проценты за пользование чужими деньгами. Также в отношении господина Луговитина было возбуждено уголовное дело.

Нина Шевченко