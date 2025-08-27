В Саратове в творческую индустрию не пустят банкротов и иноагентов

В Саратовской области развивать креативные индустрии будет министерство инвестиционной политики. Соответствующий законопроект в Саратовской областной думе представил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

Господин Марченко назвал саратовский закон «рамочным»: он определяет основные полномочия правительства и органа исполнительной власти, ответственного за развитие креативных индустрий, а именно — министерство инвестиционной политики.

Правительство области будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий, устанавливать критерии отнесения физических лиц и предпринимателей к субъектам креативных индустрий, порядок их подтверждения, устанавливать критерии определения приоритетных креативных индустрий в области, определять имущество, относящееся к инфраструктуре поддержки креативных индустрий.

Министерство инвестиционной политики будет отвечать за развитие креативных индустрий, сотрудничать с сообществом, вовлекать в работу, подтверждать соответствие физических лиц и предпринимателей критериям отнесения к субъектам креативных индустрий, формировать и вести реестр.

С большой долей вероятности можно говорить, что среди критериев включения в реестр будут следующие: регистрация на территории России, российское юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо самозанятый, ведение деятельности по «ОКВЭД», который установлен приказом Минэка, регистрация на территории Саратовской области. Соответственно, лицо не находится в процессе реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, не обладает статусом иностранного агента, а также не является лицом с местом регистрации в офшорных территориях. «Требовать больших финпоказателей не будем, — уточнил господин Марченко. — Пока нет четкого понимания о мерах финансовой поддержки».

Депутаты от КПРФ посоветовали уделить внимание классическим секторам. «Развитие креативных индустрий не вывезет область из заоблачного провала, в котором она оказалась. Нужно возрождать былую мощь классических секторов, займитесь классическими индустриями»,— высказался депутат Владимир Есипов. Парламент поддержал принятие закона.

