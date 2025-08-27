Спикер Госдумы призвал снять с директоров школ ответственность за строительство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что директоров школ и заведующих детсадами недопустимо привлекать к ответственности за ход строительных и ремонтных работ. По его словам, этим должны заниматься районные администрации и профильные заместители, а не руководители образовательных учреждений.

Выступая в Саратове, председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг резкой критике практику назначения директоров школ ответственными за капитальное строительство и реконструкцию объектов. Он подчеркнул, что их прямая обязанность — учебный процесс, а не контроль за соблюдением строительных норм и правил.

В качестве примеров политик привел два случая. По его словам, в 2017 году директора школы в поселке Самойловка обязали контролировать реконструкцию своего учреждения стоимостью в сотни миллионов рублей и нести уголовную ответственность за итоги работ. Другой пример — заведующая Домом офицеров в поселке Светлый, которую, как утверждает спикер, также заставили отвечать за строительные работы на объекте площадью 5 тыс. кв. метров. «Вот этого не должно быть»,— заявил господин Володин.

Он четко обозначил распределение ответственности, которое, по его мнению, должно быть в этой сфере. «Директора школ должны отвечать за учебный процесс, а районная администрация должна заниматься решением вопросов благоустройства как дворов, так и территорий школ, садиков. И ответственными должны быть заместители по благоустройству или по строительству», — подчеркнул спикер Госдумы. Он добавил, что крупными объектами должно заниматься Управление капитального строительства Саратовской области. Господин Володин охарактеризовал такое разделение обязанностей как «сложившуюся систему»

Никита Маркелов