Пензенский губернатор рассказал о реализации в регионе инфраструктурных проектов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о ходе реализации в регионе инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Господин Мельниченко напомнил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о списании части задолженности по бюджетным кредитам ряду регионов страны, среди которых оказалась Пензенская область — списали две трети долга. Высвободившиеся денежные средства, как отметил губернатор, в 2025 году направят на выполнение работ более чем на 100 объектах.

По словам Олега Мельниченко, специалисты уже приступили к реконструкции Ивановского коллектора в Пензе, возводятся котельные для снабжения теплом микрорайонов Южный и Юго-Западный, водопроводные сети для микрорайона «Взлетный», дороги в Кузнецке, водозаборный узел в Ухтинке. Кроме того, рабочие реконструируют очистные сооружения в Никольске, ремонтируют водопроводные сети, артезианские скважины и водонапорные башни в некоторых районах региона.

Губернатор подчеркнул: деньги пойдут и на новые инвестпроекты, ремонт автодорог в 19 районах области. Также предстоит заменить лифты в многоквартирных домах Пензы, Кузнецка, Заречного, Каменки и Сердобска, закупить общественный транспорт для Заречного и Нижнего Ломова.

Павел Фролов