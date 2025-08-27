Хвалынский водоканал перейдет в собственность «Облводоресурса»

Хвалынский водоканал передан областному предприятию «Облводоресурс». Соответствующее решение поддержано депутатами облдумы.

Министр Саратовской области — председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко сообщила, что правительство рассмотрело предложение Собрания Хвалынского муниципального района о передаче из муниципальной собственности в областную имущественного комплекса МУП «Хвалынский водоканал». Это необходимо для бесперебойного водоснабжения и водоотведения. Форма собственности принимаемого предприятия изменится с муниципальной на областную. «Хвалынский водоканал» будет реорганизован путем присоединения к государственному унитарному предприятию «Облводоресурс».

Депутаты высказались, что одно кризисное предприятие будут спасать другим. При этом проблемы — нехватка кадров, средств — останутся прежними. Несмотря на критику, большинством голосов решение поддержано.

Татьяна Смирнова