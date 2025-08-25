Суд обязал фонд капремонта в Саратове отреставрировать дома 8 Марта

Арбитражный суд Саратовской области 21 августа постановил, что региональный фонд капитального ремонта обязан провести работы в пяти многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия. Решение вынесено по иску областного комитета культурного наследия, требующего устранить нарушения сохранности исторических зданий.

Ответчику предписано в течение 365 дней с момента вступления решения в силу выполнить капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и кровель по адресам: ул. Дома 8 Марта, д. 1, 2, 3, 4 и 5 в Саратове. Эти здания входят в ансамбль жилых домов 1929–1933 годов постройки архитектора Г.Г. Плотникова и имеют статус объектов культурного наследия местного значения.

Комитет культурного наследия обратился в суд, поскольку фонд не выполнил работы в сроки, установленные областной программой капремонта (2016–2021 годы). Бездействие оператора создает угрозу утраты историко-культурной ценности объектов. Представитель фонда в суд не явился и не представил возражений, что в соответствии с АПК РФ позволило суду рассмотреть дело в отсутствие стороны. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 10 тыс. рублей в доход федерального бюджета.

Решение основано на нормах Жилищного кодекса, Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» и Конституции РФ, обязывающей сохранять историческое наследие. Суд ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой памятники архитектуры, являющиеся жилыми домами, требуют непрерывного мониторинга и своевременного ремонта.

Никита Маркелов