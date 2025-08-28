Прямо по охотникам стреляют

С 2022 года комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства подано уже восемь исков о расторжении охотхозяйственных соглашений и аннулировании долгосрочных лицензий. По шести из них суд встал на сторону комитета, рассказал глава ведомства Александр Гаврилов в Саратовской областной думе. В 2025 году охотпользователям вынесено 65 предостережений о недопустимости нарушений. Охотпользователи отмечают, что комитет использует административный и судебный ресурс, чтобы расторгнуть соглашения именно с теми, кто больше других вложил в угодья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гаврилов возглавил саратовский комитет охотхозяйства в мае 2022 года

Фото: Саратовская областная Дума Александр Гаврилов возглавил саратовский комитет охотхозяйства в мае 2022 года

Фото: Саратовская областная Дума

На «правительственном часе» в областной думе министр Саратовской области — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов сообщил, что в регионе охотничьи угодья занимают 10 млн га. По требованиям федерального законодательства доля общедоступных охотничьих угодий должна составлять не менее 20% от общей площади. В Саратовской области — 44%, что в два раза больше рекомендуемой нормы.

Из почти 1,9 тыс. видов животного мира на 82 можно охотиться. Почти половина разрешений на весеннюю охоту выдается гостям Саратовской области: из Москвы, Петербурга, Симферополя, Пензы, Самары, Ульяновска и других регионов.

Депутаты высказали министру, что к ним поступают жалобы от граждан из их округов: для охоты становится меньше общедоступных угодий, хорошие земли отдаются предпринимателям.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) признался, что выступление докладчика удручает: «Общедоступные территории становятся частными, туда приезжают чиновники, нужные люди, — продолжает парламентарий. — Побережье становится недоступным, скоро за все будешь платить: за воздух, за право полюбоваться красотами».

Господин Гаврилов подытожил, что в Саратовской области свободных угодий больше нормы, критика учитывается, и поблагодарил депутатов за средства, выделяемые на сохранение охотничьих ресурсов. По мнению главы ведомства, охота в Саратовской области «повышает туристическую привлекательность региона». В среднем в год выдается 20 тыс. разрешений. В 2025 году уже выдано почти 11 тыс.

По новым правилам в Саратовской области охотников будут равномерно распределять по угодьям на основании норматива площади, установленной для охоты одного человека или бригады. «Это решение было высказано самими охотниками при личных встречах, при их обращениях в комитет»,— заявил глава ведомства.

В Саратовской области насчитывается 97 охотпользователей. С ними заключены охотхозяйственные соглашения, по которым регулируются пользование охотничьими ресурсами, проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание объектов охотничьей инфраструктуры.

В комитете считают, что проводят большую работу по контролю за соблюдением условий соглашения. В 2025 году охотпользователям было вынесено 65 предостережений о недопущении нарушений. «Усиленное внимание к себе требуют те, кто непосредственно нарушает закон, — считает господин Гаврилов. — С теми, чьи действия повлекли ухудшение среды обитания животных, мы в судебном порядке расторгаем соглашения».

С 2022 года комитетом было подано 8 исков о расторжении охотхозяйственного соглашения и долгосрочных лицензий, рассказал председатель комитета.

«На сегодня можно сказать, что у нас по шести охотничьим угодьям пройдены все инстанции, те нарушения, которые мы вменяли охотпользователям, были подтверждены в судах всех инстанций, в том числе в Верховном суде»,— продолжил Александр Гаврилов.

По его признанию, суд — это крайняя мера, которой предшествует «долгая профилактическая работа с охотпользователями». В течение нескольких лет комитетом неоднократно направлялись предостережения, требования по устранению тех или иных нарушений.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, с 2022 года комитет подал 12 судебных исков, по 11 из которых ответчиками проходят страховые компании и юрлица, с которых чиновники требуют компенсации за сбитых на дороге животных. Лишь один из них касается расторжения охотхозяйственного соглашения от марта 2022 года с ООО «Охотхозяйство» на пользование угодьем «Сокино».

При этом за тот же период комитет охотничьего хозяйства стал ответчиком в восьми спорах. Из них лишь один касается решения комитета не продлевать охотхозяйственное соглашение с ООО «Охотхозяйство Скатовское». В 2023 году суд обязал чиновников заключить с юрлицом договор на 49 лет.

«Нам из комитета присылали соглашение об обоюдном расторжении. То одно нам предъявляют, то другое. Мы прошли множество судов: районных, областных — везде выигрываем, доказываем, что правы. Сейчас в Нижнем Новгороде будет проходить апелляция»,— рассказал «Ъ» пользователь охотхозяйства «Комарова грива» Олег Комаров. По его словам, он взял угодье на 49 лет в 2015 году и вложил туда 63 млн руб. Проблемы с комитетом у него начались в 2023 году. Он считает, что его хозяйство хотят отобрать.

«У многих такие же проблемы, а вот неухоженные хозяйства не забирают, они не нужны»,— рассказал господин Комаров. Он пожаловался на действия комитета в ФСБ и природоохранную прокуратуру. По словам собеседника, в надзорном ведомстве заинтересовались его доводами.

Татьяна Смирнова