Остров рассыпавшихся надежд

Кассация признала законным аннулирование лицензии, выданной в 2015 году астраханским минпромом ООО «Астраханская нерудная компания» (АНК). Документ разрешал АНК добывать песок на территории пляжа на Городском острове в Ленинском районе облцентра. Однако в январе этого года Арбитражный суд Астраханской области по иску Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры аннулировал лицензию, отметив, что региональный минпром не имел полномочий распоряжаться федеральной землей. В апреле это решение поддержала апелляция, а теперь и кассация. Юристы полагают, что шансы министерства на обжалование в ВС РФ практически нулевые.

Министерство промышленности, торговли и энергетики проиграло в кассации Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. 22 августа Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе постановления первой и апелляционной инстанций, признавших недействительным распоряжение ведомства о предоставлении ООО «Астраханская нерудная компания» (АНК) права пользования участком недр местного значения на Городском острове в Ленинском районе, где располагается пляж.

Спор из-за лицензии начался в сентябре 2024 года после проверки природоохранной прокуратуры по запросу Роснедр. Ведомство установило, что минпром превысил свои полномочия, разрешив АНК в апреле 2015 года добывать песок на Городском острове в течение 25 лет. Лицензию прокуратура посчитала незаконной, поскольку участок недр находится в границах порта Астрахань, утвержденных Правительством РФ в 2009 году.

ООО «Астраханская нерудная компания» зарегистрировано в Астрахани на ул. Юрия Селенского, 2 в 2014 году. Предприятие занимается водными грузоперевозками. По итогам 2024 года компания заработала 31 млн руб. при обороте в 351 млн. По выручке юрлицо занимает первое место в регионе и 102-е по России среди аналогичных организаций. Стоимость активов на конец прошлого года составила 59 млн руб., дебиторская задолженность — 64 млн руб., кредиторская — 160 млн руб. В 2014 году штат в среднем насчитывал порядка 30 человек, включая гендиректора и совладельца Назара Гаджиева. Последний также выступает учредителем и руководителем ООО «Интеграл» (разработка гравийных и песчаных карьеров) и ООО «Авантаж» (дноочистительные, дноуглубительные и берегоукрепительные работы). Еще половина доли в уставном капитале «АНК» принадлежит Виктору Нестеренко — совладельцу ООО «Промпоставка» (оптовая торговля лесоматериалами).

В акте суда первой инстанции указано, что такие территории, согласно закону «О недрах», имеют федеральное значение, то есть региональные власти не могут ими распоряжаться по своему усмотрению. Лицензирование в таком случае входит исключительно в компетенцию Роснедр. Хотя астраханское министерство, ссылаясь на собственный приказ от мая 2013 года, настаивало, что земля на Городском острове имеет местное значение, суд не счел такое доказательство убедительным и аннулировал лицензию в январе этого года.

Минпром обжаловал постановление в феврале. Региональные власти рассчитывали, что решение первой инстанции будет отменено, поскольку суд не учел сроки исковой давности. Как заявили представители ведомства, прокуратура выявила нарушения еще в 2020 году. Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу, посчитав причины пропуска срока уважительными. В судебном акте уточняется, что в 2024 году была проведена еще одна проверка, в результате которой выявили новые обстоятельства: права недропользователя находились под угрозой из-за возможного досрочного прекращения действия лицензии.

Не согласившись с определением апелляционной инстанции, министерство попыталось оспорить его в кассации. Но на прошлой неделе Арбитражный суд Поволжского округа согласился с позицией нижестоящих инстанций, признав участок недр федеральным.

Советник управляющего партнера адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Диана Полетаева назвала данное дело одним из классических случаев коллизии компетенций. Юрист подтвердила справедливость решений судов, несмотря на пропуск срока исковой давности. «Лицензия была выдана еще в июне 2015 года, а нарушение обнаружено только в мае 2024 года, то есть государство не подозревало о нарушении почти 10 лет. Между тем страна у нас широка, подобные случаи надзорного неведения нередки, потому судебной власти приходится порой „собирать“ федеральную собственность за пределами сроков давности. Так произошло и в данном случае: ввиду особого характера и значимости публично-правовых отношений, состава их участников срок давности для обращения в суд был восстановлен»,— пояснила госпожа Полетаева.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что шансы минпрома на обжалование в Верховном суде РФ минимальны. «Суды трех инстанций последовательно признали, что спорный участок недр „Городской“ расположен в границах морского порта Астрахань и, следовательно, относится к участкам федерального значения, распоряжаться которыми региональные органы власти не вправе. Правовая квалификация судов основана на четком толковании норм Закона „О недрах“. Верховный Суд, как правило, пересматривает такие акты лишь при существенных нарушениях норм материального или процессуального права, чего в данном случае не усматривается. Таким образом, основания для отмены ранее принятых решений отсутствуют»,— отметил юрист.

Нина Шевченко