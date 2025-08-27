Учредитель УК Волжского прайда Саратова пойдет под суд за самоуправство

Суд рассмотрит уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ) и причинении средней тяжести вреда здоровью гражданину (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ) в отношении 60-летнего учредителя управляющей компании саратовского поселка Волжский прайд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, жители поселка Волжский прайд отказались заключать с управляющей компанией, учредителем которой является фигурант, новые договоры на оказание коммунальных услуг. После этого он поручил охране ограничить им проезд на территорию поселка.

Ночью в апреле позапрошлого года нетрезвый фигурант намеренно ударил головой в лицо гражданину в саратовском селе Усть-Курдюм и тем самым причинил здоровью потерпевшего вред средней тяжести. Свою вину учредитель УК не признал. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в Саратовский районный суд на рассмотрение.

Павел Фролов