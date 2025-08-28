Белорусский фонд не оспорил взыскание 18,3 млн в пользу саратовской ЮКОЛА-нефти

Арбитражный суд Поволжского округа 26 августа оставил без изменения постановление апелляции, подтвердив взыскание с белорусского благотворительного фонда имени Евфросинии Полоцкой 18,3 млн рублей в пользу саратовского нефтедобытчика «ЮКОЛА-нефть». Решение связано с оспариванием выплаты дивидендов, которые были начислены на основании признанного недействительным решения собрания участников.

Суд кассационной инстанции отклонил жалобу фонда на решения Арбитражного суда Саратовской области от 23 декабря 2024 года и Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2025 года. Ранее суды удовлетворили иск «ЮКОЛА-нефти» о применении последствий недействительности решения собрания от 22 ноября 2021 года о распределении прибыли. С фонда взыскано 14,2 млн руб. неосновательного обогащения (сумма полученных дивидендов) и 4,09 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Основанием для иска стало то, что решение собрания было признано ничтожным из-за отсутствия кворума, поскольку голосование участвовала Татьяна Шумская, чьи права на 36% доли в уставном капитале были оспорены. Решением Замоскворецкого районного суда Москвы от 15 февраля 2023 года доля была возвращена в наследственную массу ее покойного супруга, бизнесмена Валерия Шумского, и распределена между наследниками. Апелляционный суд также учел, что г-жа Шумская на момент получения дивидендов возглавляла белорусский фонд и должна была знать о незаконности их начисления.

«ЮКОЛА-нефть» частично отказалась от исковых требований, исключив из них сумму удержанного НДФЛ (2,5 млн руб.) и проценты на нее (722 тыс. руб.), что было принято судом. Благотворительный фонд, в свою очередь, настаивал на прекращении производства, ссылаясь на неподсудность спора российскому суду и отсутствие корпоративного конфликта, однако эти доводы были отклонены.

ООО «ЮКОЛА-нефть» зарегистрировано в Саратове в 2002 году. Ключевым активом компании является разработка Медведицкого участка недр в Саратовской области. В 2024 году компания заработала 1,6 млрд руб., при чистой прибыли в 13 млрд руб. Rusprofile оценивает стоимость актива в 9,3 млрд. После смерти основного владельца Валерия Шумского в 2020 году продолжается спор между его наследниками и другими участниками общества, включая белорусский фонд, за контроль над долями в компании.

Никита Маркелов