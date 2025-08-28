В саратовских индустриальных парках хотят делать КамАЗы, БПЛА и криптовалюту

На завершение Столыпинского индустриального парка требуется еще 1,5 млрд руб. Об этом говорили в областной думе на совещании, посвященном будущему Саратовской агломерации до 2030 года.

Директор ГКУ СО «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков» Дмитрий Аяцков обозначил, что главная задача — обеспечить достойную среду для жителей, чтобы «жизнь в «Синеньких» была как в Саратове, а в Саратове — как в Москве». Для этого, в том числе, создаются индустриальные парки. Столыпинский индустриальный парк находится рядом с Поливановкой и поселками Жасминный, Соколовый. Дмитрий Аяцков признал, что земли достались «не совсем пригодные после полигона химучилища».

«Мы переместили более миллиона кубометров грунта; чего мы там только не находили, включая химикаты»,— рассказал господин Аяцков.

В прошлом году были проложены коммуникации, построены котельная и трансформаторные подстанции.

«К сожалению, мы очень поздно получаем финансирование, — отметил руководитель организации. — Кроме этого, мы помогаем двум энгельсским частным индустриальным паркам. Туда заходят очень хорошие резиденты. Я нашел очень хорошего резидента. Это «Авангард» — очень мощная питерская структура, которая производит системы РЭБ и беспилотники. Мне стоило больших усилий доказать им, что здесь, на территории Центральной России, как нигде нужны РЭБ для защиты неба. 15 сентября генеральный директор посетит Саратов, и мы предложим ему рассмотреть Столыпинский индустриальный парк и частный парк в Энгельсе».

Саратовские парки готовы подключиться к проекту по производству литиевых аккумуляторов — для этого есть земли и коммуникации. Также можно заниматься майнингом криптовалюты. Но пока это остается лишь проектами.

По словам господина Аяцкова, в парк заходит «КамАЗ», но компании необходима государственная субсидия.

Было зарегистрировано 30 резидентов, но было решено ни в коем случае не допускать опасные производства. Сейчас в Столыпинском парке пять резидентов. Среди них — молочный комбинат, компании «Barco», «Звезда» (специализирующаяся на оборонных заказах), а также административно-бытовые корпуса, которые будут сдавать площади более мелким резидентам.

На развитие Столыпинского индустриального парка нужно 3,5 млрд руб, получено же только полтора, подчеркнул господин Аяцков.

Татьяна Смирнова