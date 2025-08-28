Компанию из пула Абрамовича уличили в нарушении при работах под Саратовом

Росприроднадзор выявил нарушение при реализации проекта обустройства Аркадьевского месторождения нефти в Саратовской области. Компания «Артамира», входящая в пул Аркадия Абрамовича, не уведомила ведомство о начале работ, что нарушает природоохранное законодательство.

Согласно правилам, извещение должно быть направлено не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ. За это нарушение предприятию вынесено предостережение.

В течение 15 дней компания обязана предоставить необходимые документы и принять меры для соблюдения экологических норм.

ООО «Артамира» зарегистрировано в ноябре 2003 года в Саратове. Компания занимается добычей нефти. Организацией управляет ООО «Диалл Альянс». Учредитель — московское ООО «Сигма Энерджи», которое работает в сфере инвестиций в ценные бумаги и занимается дилерской деятельностью. «Сигма Энерджи» принадлежит сыну российского бизнесмена Романа Абрамовича Аркадию Абрамовичу. Компания, помимо ООО «Артамира», учреждает еще шесть организаций в Саратове: ООО «Диалл Альянс», ООО «Саратовгеонефть», ООО «Инвестпромнефть», ООО «Нефтепоиск», ООО «Инвест Резерв», ООО «Чалык-Нафта». По итогам 2024 года нефтекомпания «Артамира» потерпела убытки в 271 млн руб. при обороте 2 млрд руб. Стоимость активов составила 919 млн руб., дебиторская задолженность — 106 млн руб., кредиторская — 1,2 млрд руб.

ООО «Артамира» начала разработку Аркадьевского нефтяного месторождения в Пугачевском районе этим летом. В обустройство планируется вложить 100 млн руб. В начале июля акт экспертизы подтвердил отсутствие археологических памятников, что позволило компании приступить к работам. Проектирование и изыскания для Западно-Аркадьевского месторождения в 2024 году выполняло ООО «Диалл Альянс».

В 2025 году «Артамира» планирует работы еще на двух месторождениях: Декабрьском и Рубеженском. В компания собирается подключить скважину №1 Северо-Рубежинская к системе сбора продукции. Для этого юрлицо обустроит площадку площадью 0,6 га, построит трубопровод длиной 2,9 км и подъездной путь на 200 м.

