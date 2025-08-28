Астраханские депутаты не захотели возвращать закон о наказах избирателей

Астраханская областная дума отклонила законопроект о наказах избирателей, который мог бы обязать депутатов выполнять данные гражданам обещания. Инициаторами новеллы выступили Евгений Дунаев и Хамзат Даудов. Парламентарии посчитали, что такой законопроект помог бы гражданам принимать непосредственное участие в управлении регионом.

Согласно проекту закона, избиратели могли бы отправлять письменные наказы, а облдума составляла бы план мероприятий для их выполнения в округах. Для реализации этих задач предлагалось ежегодно выделять не менее 1 млн руб. из областного бюджета.

Закон «О наказах избирателей» существовал в Астраханской области с 1999 по 2017 год, но с 2018 года утратил силу из-за противоречий федеральному законодательству, которые выявила прокуратура. Вопрос о восстановлении такого механизма депутатский корпус поднимал в июне 2023 года на пленарном заседании облдумы. Парламентарии говорили, что региональный закон «О наказах избирателей» позволял решать вопросы астраханцев адресно и оперативно. «У нас больше 170 муниципальных образований, министры профильные до каждого села даже раз в год не доедут. Люди работают на округах. Это наши вопросы общие», — заявлял председатель областной думы Игорь Мартынов. «Мы, как депутаты, можем помочь жителям решить те вопросы, которые не может даже муниципальное образование решить. А депутат может из своих наказов выделить средства», — говорил депутат Олег Петелин в поддержку предложения.

Однако заявленный господами Дунаевым и Даудовым законопроект получил отрицательные отзывы от губернатора Игоря Бабушкина, прокуратуры и контрольно-счетной палаты. В отзыве главы региона отмечалось, что такая инициатива могла бы затруднить выработку и согласование единой позиции, что негативно сказалось бы на законодательной политике.

В ходе голосования 10 депутатов поддержали законопроект. Против инициативы проголосовали 24 парламентария, а пятеро воздержались.

Нина Шевченко