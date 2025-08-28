В историческом центре Астрахани еще пять зданий признали памятниками архитектуры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области 20 августа включила пять новых объектов в реестр памятников истории и культуры народов России. Постановления с номерами 26-30, подписанные главой Иваном Кузнецовым, изменяют ранее принятые акты и присваивают зданиям статус памятников архитектуры и градостроительства регионального значения.

В реестр добавлены: здание церковно-приходской школы Петропавловской церкви (ныне там находится гимназия №3) на площади Шаумяна, 1а, построенное во второй половине XIX века; доходные дома Семеновой П.В. на перекрестке улиц Наташи Качуевской, 23 и Победы, 17 (напротив зоомагазина «АльфаВет»), датируемые концом XIX — началом XX века; городская усадьба Рябицева И.Е. (Бажанова С.Я.) на улицах Максима Горького, 16 и Анатолия Сергеева, 15 (здание, примыкающее к больнице им. Соловьева). В перечень также вошли жилой дом с хозяйственными помещениями Жарова Я. на ул. Максима Горького, 15 (кофейня Sara), возведенный во второй половине XIX века; и жилой дом с лавками Евстафьева, расположенный по соседству на ул. Энзелийской, 3/18 (здание напротив адвокатской конторы Советского района), датируемый началом XX века.

Все пять постановлений вступили в силу 28 августа. Копии документов будут направлены в Министерство юстиции, региональное министерство госуправления, а также размещены в справочно-правовых системах и на официальном сайте ведомства.

Нина Шевченко