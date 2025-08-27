ФСБ задержала готовившего атаку на аэродром в Энгельсе агента СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 35-летнего жителя Волгограда по подозрению в подготовке атаки на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 27 августа. По данным ведомства, мужчина был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и действовал с целью получения украинского гражданства.

Задержанный арендовал в Саратове квартиру в высотном доме с видом на Энгельс, где планировал установить навигационный модуль для вражеских ударных беспилотников. По версии ФСБ, это оборудование предназначалось для последующего огневого поражения инфраструктуры Министерства обороны РФ. Под видом курьера он передвигался по городу с сумкой службы доставки, чтобы извлечь из тайника средства для диверсии, но был задержан оперативниками.

На видео допроса, распространенном ФСБ, мужчина признался, что в 2024 году с ним вышел на связь сотрудник СБУ под именем Роман, который завербовал его. По указанию куратора он приобрел два телефона: один для повседневного использования, второй — для общения через мессенджер WhatsApp. «По указанию куратора я купил ящик доставщика, ходил с ним по улице и имитировал работу курьером», — сказал задержанный.

По данным ФСБ, подозреваемый с 2019 по 2022 год проживал во Львовской области Украины. После окончания срока разрешения на временное пребывание он перестал отмечаться в миграционных органах Украины и был завербован СБУ. После прохождения спецподготовки в Киеве он вернулся в Волгоград, а затем выехал в Саратовскую область для выполнения задания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. В настоящее время мужчина арестован, следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Никита Маркелов