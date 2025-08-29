Суд в Москве отправил в СИЗО начальство двух волгоградских строительных компаний

Басманный суд Москвы арестовал четырех руководителей двух волгоградских компаний. Генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинев, а также директор ООО «СЗ „Метеокомфорт“» Елена Гурьянова и ее заместитель Захар Решетняк отправлены под стражу по решению судьи Тимура Вахрамеева. Постановления об аресте вступят в силу 2 сентября.

ООО «СЗ „Метеокомфорт“» учреждено в Волгограде в декабре 2020 года. Фирма исполняет функции заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Юрлицо входит в группу компаний ООО «Метео-Комфорт». По итогам 2024 года организация заработала 156 млн руб., при обороте 1,8 млрд руб. Стоимость активов составила 188 млн руб., дебиторская задолженность — 26 млн руб., кредиторская — 9,6 млн руб. Летом 2024 года фирма выиграла аукцион на приобретение квартир для детей-сирот и заключила контракт стоимостью 5,54 млн руб. с управлением капитального строительства Волгоградской области.

Директоров волгоградских компаний подозревают в даче взяток и посредничестве в коррупции. Эти обвинения связаны с делом чиновницы мэрии Волгограда Анны Елисеевой, арестованной в марте 2025 года. Сотрудницу администрации обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Она пробудет в СИЗО до 6 ноября. Задержание было связано с деятельностью МБУ «Центр компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ».

АО «Приволжтрансстрой» зарегистрировано в Волгограде в июне 1993 года. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С 2014 по 2021 год юрлицо принадлежало облкомимуществу. Выручка предприятия за 2024 год составила 3,7 млрд руб., убытки — 287 млн руб., дебиторская задолженность — 560 млн руб., кредиторская — 1,3 млрд руб. Организация имеет дочернее ООО «ПКФ „Югтрансстрой“», учрежденное в Астрахани. В группу компаний АО «Приволжтрансстрой» также входят ООО «ПТС», ООО «СЗ Акварель», ООО «СЗ ПТС». «Приволжтрансстрой» занимается реконструкцией здания волгоградского ЦУМа за 20 млн руб. на площади Павших Борцов, 2. В августе 2024 года неавторизованные Telegram-каналы сообщали об обысках в офисе компании-застройщика, но официального подтверждения или опровержения этой информации не поступило.

Нина Шевченко