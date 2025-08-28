Астраханский минстрой утвердил новые цены за один квадратный метр жилья

Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области утвердило новые цены на жилье для детей-сирот и детей без попечения родителей на третий квартал 2025 года. Постановление №20, подписанное 22 декабря 2025 года исполняющим обязанности министра Геннадием Диденко, вводит новые стоимости для покупки жилья на первичном и вторичном рынках, а также на этапе долевого строительства в разных районах региона.

Самые высокие цены за 1 кв. м установлены для Ахтубинского района, Астрахани, ЗАТО Знаменск, а также Камызякского и Приволжского районов — 102,2 тыс. руб. Самые низкие цены зафиксированы в Володарском районе, где стоимость 1 кв. м жилья составляет 91,85 тыс. руб.

Постановление опубликовано 28 августа и вступит в силу через 10 дней. Предыдущий приказ от 28 марта 2025 года №10 будет автоматически отменен.

Нина Шевченко