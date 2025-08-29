ВТБ отчитался о прибыли за семь месяцев

Чистая прибыль Группы ВТБ по итогам семи месяцев составила 303,7 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 19,2%. Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что на чистую прибыль банка повлияли рост чистой процентной маржи и высокая динамика комиссионных доходов. Он отметил, что качество активов и стоимость риска соответствуют целевым показателям.

Он также отметил, что в августе ВТБ наблюдал траты денег физлицами выше, нежели в августе прошлого года. Пока анализ этого явления не проводился — речь, по словам топ-менеджера, может идти и о перетоке средств в инвестиции, и о физических расходах перед 1 сентября.

Что касается выдачи кредитов, то банк продолжает «кредитный маневр». Объем кредитов юридическим лицам вырос на 0,7% в июле, до 16,5 трлн руб., а физическим лицам снизился на 0,4%, до 7,5 трлн руб.

Никита Маркелов