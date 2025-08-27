Окружной суд узаконил расторжение контракта на реконструкцию Пензенского цирка

Арбитражный суд Московского округа 25 августа 2025 года оставил без изменения постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, подтвердив законность одностороннего расторжения контракта между Федеральным казенным предприятием «Росгосцирк» и ООО «Стройресурс» на реконструкцию Пензенского государственного цирка имени Терезы Дуровой. Кассационная жалоба подрядчика отклонена.

Решение принято на основании материалов дела, включая заключение строительно-технической экспертизы, назначенной апелляционным судом. Эксперты зафиксировали 39 сквозных трещин в керамической плитке кровли блока Г длиной до 3,63 м, несоответствие армирующей сетки проекту (ячейки 108100 мм вместо 5050 мм), негерметичность коммуникаций, вздутия мягкой кровли, нарушения пожарной безопасности (сужение эвакуационных путей на 16 см) и использование несертифицированных материалов. Суд указал, что часть дефектов является неустранимой, а их исправление требует демонтажа конструкций.

Контракт на завершение строительства пензенского цирка заключили в ноябре 2018 года. Цена составляла 1,26 млрд руб., но после дополнительных соглашений была увеличена до 1,9 млрд руб. Срок выполнения работ неоднократно переносился и на момент расторжения был установлен до 31 декабря 2025 года.

Заказчик расторг контракт 11 декабря 2023 года. Основанием послужили акты, составленные в октябре-ноябре 2023 года, которые подрядчик не устранил. «Стройресурс» оспаривал расторжение, указывая на нарушение процедуры составления актов без его участия и отсутствие систематичности нарушений.

Арбитражный суд Москвы в мае 2024 года удовлетворил иск подрядчика, но апелляция отменила это решение, указав, что односторонние акты заказчика правомерны согласно статье 715 ГК РФ и условиям контракта. Кассация поддержала этот вывод, отметив, что факт нарушений не зависит от способа их фиксации.

Параллельно Росгосцирк взыскал с подрядчика 543,1 млн руб. неосновательного обогащения и процентов, поскольку работы на эту сумму не были выполнены, а аванс возвращен частично. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что завершение реконструкции займет 2-3 года, а новым подрядчиком выступит ППК «Единый заказчик». В отношении гендиректора «Стройресурса» Евгения Луговитина возбуждены уголовные дела о даче взятки при реконструкции астраханского кинокомплекса «Октябрь».

Никита Маркелов