В Пензе возбуждено дело в отношении председателя совета директоров агрохолдинга

В АО «Областной агропромышленный холдинг» (ОАПХ) завершена проверка, по итогам которой СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уволены заместитель гендиректора Вячеслав Васильев, генеральный директор АО МКК «Поручитель» Игорь Васильев и его заместитель Павел Пинишин. В числе руководства компании — депутат Пензенской городской Думы от «Единой России» Алексей Иванов.

По версии следствия, в августе 2024 года председатель совета директоров организовал схему по продаже древесины в обход счетов холдинга. Он ввел в заблуждение акционеров, включая министерство государственного имущества Пензенской области, относительно состава и стоимости древесины. В результате ущерб составил не менее 3 млн руб.

По данным издания «МедиаПенза», госкомпания обменяла дорогие сельскохозяйственные земли на участки в вымирающей деревне Ключи, что вызвало сомнения в целесообразности сделки, что причинило ущерб бюджету региона в размере 340 млн руб.

В декабре 2022 года земли в Лопатинском районе, арендованные ООО «АГРО ЭКО», были проданы без аукционов старшему преподавателю ПГУ Льву Мельникову, который стал депутатом Собрания представителей Пензенского района от «Единой России». АО «ПОЗР» обменяло шесть участков общей площадью 7,34 тыс. га и стоимостью 205 млн руб. на 119 участков в деревне Ключи. Специалисты считают, что фактическая стоимость этих участков значительно ниже заявленной. Через неделю после сделки господин Мельников выставил купленные земли на продажу по цене 40 тыс. руб. за 1 га, получив прибыль в 343 млн руб.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев знал о сделке и голосовал за нее. Он является членом Совета директоров АО «Областной агропромышленный холдинг» и участвовал в заседании 15 ноября 2022 года, где было принято решение. Земельные участки перешли в собственность ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Юреево“», зарегистрированного в Самарской области.

ООО «Юреево» подало иск в Арбитражный суд Пензенской области, требуя увеличения арендной платы. Компания считала, что текущие ставки слишком низкие, и добивалась их повышения. В июне 2024 года суд отклонил исковые требования ООО «Юреево».

Нина Шевченко